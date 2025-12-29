愛子公主獲民眾力挺繼任女天皇　專家籲改條文：否則危及皇室存亡

日本皇室愛子公主今年亮相機會大增，不僅首度出席宮中晚宴，11月也獨自出訪老撾，親民形象擄獲當地人的心。日媒近日進行的調查顯示，69%受訪者同意女性成為天皇。愛子生日當天，也有逾5萬人連署支持愛子成為天皇。然而，對於日本是否能在約250年來再迎女性天皇，學者意見出現分歧。



日本皇室年輕成員存在感增 確保皇族人數課題卻無進展

日本愛子公主今年在多場活動現身，皇室3月在宮中設宴招待巴西總統伉儷，她首次出席宮中晚宴。6月又隨天皇、皇后首度造訪沖繩與長崎，展開戰後80年慰靈之旅。此外，她11月獨自訪問老撾，首度執行海外公務。

來自日本皇室的愛子公主，是否能成為女天皇，受到外界關注。

有可能成為「日本女天皇」的愛子公主：

另一方面，秋篠宮夫婦的長子悠仁親王已完成成年禮，姊姊佳子公主也積極承擔各項公務。儘管年輕世代皇族的存在感日益提升，日本皇族人數如何確保的相關討論卻始終未見進展。

針對確保皇族人數，日本政府有識者會議於2022年提出兩項方案，包括「女性皇族婚後仍保有皇族身份」，以及「迎入舊宮家男系男子為養子，使其成為皇族」。然而，由於朝野政黨意見分歧，至今仍未達成共識。

另一方面，社會上支持女性天皇的聲浪日益高漲。《共同通訊》2024年的民調顯示，贊成女性天皇的比例高達9成，《讀賣新聞》最新民調也指出，高達69%民眾同意女性成為天皇。社群媒體上也出現「期待愛子公主登基為天皇」的呼聲。

在愛子公主於12月1日迎來24歲生日當天，一個以「讓愛子公主成為天皇」為訴求的線上連署網站，獲得約5萬人的支持。對於這樣的動向，熟悉皇室史的宗教學者島田裕巳表示，「愛子天皇論」的關注度，正逐漸在國內外升高。

專家稱《皇室典範》不合時宜 恐危及皇室存續

然而，日本皇室傳統有辦法輕易改變嗎？依現行《皇室典範》，第1條明定「皇位由屬於皇統的男系男子繼承」，若要實現「女性天皇」，就必須修訂這項條文。所謂的「男系男子」，指的是父系可追溯至天皇的男皇室成員。

對此，島田稱《皇室典範》本身已經不合時宜，若繼續維持現狀，甚至可能危及皇室的存續。他建議應及早修正《皇室典範》，重新思考皇室與皇族定位。他認為愛子公主確實有可能即位為天皇，並在男系框架下延續皇位繼承。

「愛子天皇論」受關注 日學者意見分歧

另一方面，曾在宮內廳任職23年的皇室評論員山下晉司指出，儘管愛子的評價受到高度肯定，但只因為高人氣而讓她成為天皇並不恰當。在當事人已成年的情況下，就連歐洲王室也不可能再去改變皇室相關制度。山下認為制度應適用於變更後的人選。

名古屋大學人文學研究科副教授河西秀哉則認為，象徵天皇是國民與社會的一面鏡子。如此一來，「為什麼只有男性才能繼承」的問題依然存在。他認為既然象徵天皇宛如一面鏡子，就應該把女性也可能成為天皇納入討論。

政治學者岩田溫則認為，皇位應由男系男子繼承，但同時也必須採取對策。他指出，有人認為皇位傳給男系男子只是傳統，但傳統本身就很重要。舉例來說，羅馬教宗也只能由男性擔任，卻沒有人因為現在是男女平等的時代，而主張女性也應該成為教宗。他認為日本自有史以來，無論從哪個時代切入，都能看到天皇陛下的存在。應在尊重傳統的同時，思考如何因應時代變化。

