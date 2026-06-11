美軍阿曼灣擊沉違封鎖令油輪　印度斥攻擊令船上3公民失蹤

美國中央司令部（CENTCOM）於6月10日公布，前一天在阿曼灣擊沉一艘違反封鎖令的油輪，該油輪當時正試圖從伊朗運載石油出口。印度外交部發聲明譴責事件，指美軍攻擊造成船上3名印度籍船員失蹤，正與阿曼當局協調進行搜救。路透社引述印度消息人士稱，印方已召見美國駐印度副使節米克斯（Jason Meeks）提出抗議。



美國中央司令部公布短片，題示2026年6月9日擊沉油輪M/T Settebello。（X@CENTCOM截圖）

美國中央司令部表示，9日擊沉了懸掛帕勞（又譯帛琉）國旗的油輪M/T Settebello號，當時該油輪正在穿越阿曼灣。由於船員多次拒絕服從美軍指令，美軍飛機向該船的機艙發射了精確導引炸彈。

美國中央司令部又稱，自4月13日開始封鎖以來，已擊沉了8艘不服從指令的船隻、迫使134艘船隻改變航行路線，並允許42艘運送人道物資的船隻通過。

印度外交部則發表聲明，譴責今美方針對M/T Settebello的襲擊。聲明指出，船上共有24名印度船員，目前已有21人獲救，另有3人失蹤，印方駐阿曼大使館正密切關注事態發展。

聲明指出，該地區持續發生針對航運的襲擊事件，情況令人擔憂。印方再次呼籲立即緩和緊張局勢，並盡快總結正在進行的外交談判，使該地區恢復和平與穩定。印方也呼籲，必須停止針對該地區商船和民用基礎設施的攻擊，並盡快恢復國際水道的自由通航。