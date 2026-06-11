國際原子能機構通過決議　要求伊朗申報剩餘濃縮鈾庫存並允許核查

國際原子能機構（IAEA）理事會6月10日（周三）通過了一項由美國支持的決議，要求伊朗申報其剩餘的濃縮鈾庫存，並允許核查人員的核實。



據路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日較早時後聲稱，伊朗在霍爾木茲海峽附近擊落一架美軍阿帕奇直升機，隨後美伊兩國互相向對方發動軍事攻擊。

2025年6月，以色列和美國向伊朗發動空襲，摧毀或嚴重損壞了伊朗的濃縮鈾工廠，但據信這些工廠生產的大部分濃縮鈾，包括接近武器級的濃縮鈾，已被運往其他地方並得以保留下來。

2026年6月8日，奧地利維也納，國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Raffael Grossi）出席季度理事會會議開幕日並向媒體發表講話。（Reuters）

伊朗稱IAEA為美國發動的襲擊「洗白」

伊朗至今仍未向國際原子能機構通報濃縮鈾的下落，也未允許其核查人員重返被炸毀的核子設施進行核查。美國牽頭推動了這項決議，但伊朗稱其為「軍事侵略洗白」，因為核查人員在襲擊發生前就已經可以進入核設施。

據參加閉門會議的外交官透露，由美國、英國、法國和德國提交的決議草案以21票贊成、3票反對、10票棄權獲得通過。他們表示，投反對票的國家分別是俄羅斯、中國和尼日爾。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在理事會投票前發文表示：「以色列政權和美國對伊朗核設施的襲擊導致核查活動中止，並迫使IAEA核查人員出於安全考慮離開伊朗。」

他認為：「現在，美國試圖將非法攻擊的後果轉化為對伊朗的指控。」

伊朗常駐國際原子能機構代表團曾警告理事會「謹慎行事」。伊朗對針對其的決議感到不滿，此前曾透過升級核方面活動或縮減與國際原子能機構的合作來回應同類決議。

2026年6月8日，奧地利維也納，國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Raffael Grossi）出席季度理事會會議開幕日並向媒體發表講話。（Reuters）

上述決議要求伊朗「向國際原子能機構提供完整的核材料庫存資訊」，並「立即」允許國際原子能機構進入核查所需的區域。