國際原子能機構：伊朗將高濃縮鈾藏伊斯法罕地下核設施

國際原子能機構（IAEA）2月27日發布了一份機密報告，敦促伊朗允許其檢查所有核設施，並特別指出伊斯法罕（Isfahan），因為那裏有一座新的濃縮鈾工廠，並且儲存着接近武器級高濃縮鈾。



據路透社報道，這份報告已發送給國際原子能機構的各成員國，由該機構35個成員國組成的理事會將於下周舉行季度會議。與此同時，美伊核談判仍在進行中，最新一輪談判於26日（周四）舉行，但未取得任何突破。

與IAEA以往的報告一樣，即德黑蘭在核活動方面缺乏透明度。目前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已在中東地區集結大量兵力，並威脅採取新的軍事行動。

2025年6月，美國和以色列轟炸了伊朗的核設施。此後，伊朗一直拒絕說明其高濃縮鈾庫存的去向，也拒絕讓IAEA的核查人員進入濃縮鈾設施。

路透社看到的這份報告稱：「儘管國際原子能機構承認，（美以）對伊朗核設施的軍事襲擊造成了前所未有的局面，但至關重要的是，IAEA必須立即在伊朗開展核查活動。」

IAEA首度披露 伊朗將高濃縮鈾藏在伊斯法罕地下核設施

報告指，允許進行核查「不可或缺且刻不容緩」。報告也表示，美伊談判若能成功，將「對伊朗保障監督的有效實施以及本報告中所述問題的解決產生正面影響」。

國際原子能機構估計，在2025年美國與以色列發動攻擊之前，伊朗擁有440.9公斤濃縮度高達60%的鈾（按照IAEA的標準，如果繼續濃縮，這些鈾足以製造10枚核武）。

該機構和西方國家認為，其中大部分鈾仍然完好無損。華盛頓現時希望德黑蘭能交出這些鈾。

該報告亦提供了有關伊斯法罕核設施的新細節。此前，外交官曾表示，伊朗的大部份高濃縮鈾都儲存在伊斯法罕的一個隧道群中，該隧道群似乎在2025年6月躲過了摧毀。

報告首次證實，該隧道群曾儲存濃縮度高達20%和60%的鈾。

報告又指，國際原子能機構透過衛星影像觀察到「伊斯法罕隧道群入口附近有頻繁的車輛活動，該隧道群存有濃縮度高達20%和60%的鈾-235」。

據信，美以聯合發動的襲擊摧毀或嚴重損壞了當時已知的三個正在運作的濃縮鈾設施。

伊朗擁有第四座濃縮鈾設施

報告指出，在以色列發動攻擊前不久，伊朗表示正在伊斯法罕建造第四座濃縮鈾工廠，但國際原子能機構目前仍不清楚該廠的確切位置以及是否已投入運作。

2024年11月11日，圖為伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施的衛星圖像，可以看見一座未被掩埋的隧道入口。（Reuters）

報告稱：「令人日益擔憂的是，自伊朗2025年6月首次宣布其第四個已申報的濃縮鈾設施以來，伊朗從未允許IAEA進入該設施進行檢查。」