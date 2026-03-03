衛星影像顯示伊朗納坦茲核設施遇襲　IAEA證實有損傷但無洩漏風險

獨立研究機構科學與國際安全研究所（ISIS）3月2日分析商業衛星影像後指出，伊朗主要鈾濃縮設施納坦茲（Natanz）地下廠房的兩個入口及車輛坡道遭擊中，此為自去年6月該設施遭美軍打擊後，首次確認核設施遇襲。



根據ISIS創始人、前聯合國核武檢查員奧爾布賴特（David Albright）的報告，科羅拉多州衛星公司Vantor的影像顯示，襲擊發生於當地時間2月28日下午至3月1日上午之間。擊中點包括兩座人員入口建築及通往地下離心機大廳的唯一車輛坡道。奧爾布賴特未能確認襲擊由美國或以色列發動。

圖為2026年3月1日，衛星公司Vantor拍攝的伊朗納坦茲核設施上空的影像，見到有建築物似乎受損。（Vantor/Handout via REUTERS）

自去年6月遇襲後，伊朗始終未允許IAEA檢查員重返該設施。伊朗駐國際原子能機構代表納賈菲（Reza Najafi）此前向媒體表示，納坦茲於2月28日遇襲，反駁格羅西「無核設施受損」的說法。

2026年3月2日，國際原子能機構（IAEA）的格羅西在奧地利維也納舉行的季度理事會會議上向記者發表演說。（Reuters）

納坦茲地下設施設有兩座離心機大廳，容納數千台離心機，去年6月已因美軍打擊而無法運作。格羅西在IAEA理事會會議後解釋，其評估基於較早影像，並稱目前與伊朗當局的聯繫「非常有限」，機構正密切監察衛星影像。

IAEA在3日於社交平台X發文，根據最新的衛星影像顯示，納坦茲地下濃縮設施的建築物入口受損，但估計沒有洩漏輻射，亦未有對本身在去年6月遭嚴重破壞的核設施帶來新衝擊。