IAEA：未發現伊朗有系統製造核武計劃　也未有核設施遭美以襲擊

伊朗駐國際原子能機構（IAEA）代表納傑菲（Reza Najafi）稱該國的納坦茲核設施遭到美以襲擊。IAEA總幹事格羅西（Raphael Grossi）3月2日否認，稱至今沒有迹象顯示伊朗的核設施遭到破壞或襲擊，他敦促各方保持克制，以免局勢進一步升級。另外，格羅西稱未發現伊朗有系統性核武器製造計劃，美國和以色列選擇攻擊伊朗或出於政治考量。



圖為2026年3月2日，國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Raphael Grossi）在奧地利維也納舉行的會議上向記者發表講話。 （Reuters）

納賈菲向路透社表示，伊朗納坦茲核設施遭到美以攻擊，但未進一步說明細節。納坦茲核設施在2025年6月遭到美軍空襲，地面設施被摧毀殆盡，地下設施受損嚴重。

路透社報道，格羅西在IAEA於維也納召開的會議中表示，沒有迹象表明伊朗核設施，包括布什爾核電站、德黑蘭研究堆或其他核燃料循環設施遭到破壞或襲擊，並且迄今未在伊朗周邊國家偵測到遠超正常輻射水準的情況。

資料圖片：納坦茲與伊斯法罕核設施衛星圖像。（Getty）

格羅西還稱，目前仍在通過事故和應急中心試圖聯繫伊朗核監管機構，惟至今未有收到回覆。

新華社報道，在當天舉行的新聞發布會上，針對美國對伊朗發動攻擊是否存在其所稱的「迫切性」的提問，格羅西表示，正如其在去年6月爆發的「12日戰爭」前的表態，國際原子能機構沒有看到伊朗有系統性製造核武的計劃，這是該機構作出的評估。

格羅西還補充說，各國可能掌握其他信息或出於政治考量，但這些都不是他能判斷的。