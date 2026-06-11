世界盃有趣數據　墨西哥成首個3屆主辦國　Sam哥有望6屆為國效力

美墨加世界盃將於本港時間6月12日（周五）凌晨3時展開揭幕戰，將由墨西哥對陣南非。今屆世界盃創造了不少新紀錄，其中墨西哥成為首個主辦世界盃3次的國家，而因外表酷似吳鎮宇而被稱為「Sam哥」的墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），則有望與美斯（Lionel Messi）及C朗拿度（Cristiano Ronaldo）一樣刷新紀錄，成為首位為國家參加6次世界盃的球員。



2026年世界盃已創下多項紀錄，成為迄今為止規模最大的賽事：主辦國數量最多和賽事場次最多。

今屆世界盃將是史上首次由三個國家：加拿大、墨西哥和美國，共同舉辦這項全球盛事，比賽將在16座城市舉行，共104場比賽。本屆世界盃將由48支隊伍角逐，比以往的32支球隊增加16隊。

哪個國家贏得最多世界盃？

巴西（1958、1962、1970、1994 和 2002 年）

2025年10月14日，日本東京，國際友誼賽巴西對日本，圖為巴西國家隊賽前的大合照。（Reuters）

巴西以五次世界盃冠軍的驕人戰績傲視群雄，是自1930年以來唯一一支參加過所有屆世界盃的球隊。他們總共七次闖入決賽，十一次進入四強。

德國與意大利並列第二，曾經四次奪冠，但只有德國隊有機會在今年再添一座冠軍，因為意大利未能入圍，已經連續第三次無緣世界盃。

就個人而言，巴西傳奇球星比利（Pelé）保持着職業生涯世界盃奪冠次數最多的紀錄（1958年、1962年、1970年）。比利的隊友比連尼（Hilderaldo Bellini）和卡斯迪路（Carlos Castilho）曾與他一同贏得1958年和1962年世界盃冠軍，而另一巴西名宿卡富（Cafu）則協助球隊在1994年和2002年奪冠。

哪位球員是世界盃史上入球最多的球員？

高路斯（德國）16球 高路斯曾參與四屆世界盃，在24場比賽中射入16球。

其他入選這份星光熠熠的名單的球員包括：

2026年6月10日，國際足球友誼賽葡萄牙對尼日利亞，圖為葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在賽前熱身。（Reuters）

朗拿度（巴西）－四屆世界盃19場比賽15球

梅拿（西德）－兩屆世界盃13場比賽14球

方亭（法國）－一屆世界盃6場比賽13球

美斯（阿根廷）－五屆世界盃26場比賽13球

麥巴比（法國）－兩屆世界盃14場比賽12球

比利（巴西）－四屆世界盃14場比賽12球

哪位球員在單屆世界盃入球最多？

方亭（Just Fontaine，法國）

這位法國球員在1958年瑞典世界盃的六場比賽中攻入驚人的13球。

誰是2026年世界盃最年輕的球員？

基拔圖摩拉（Gilberto Mora，墨西哥，6月11日揭幕戰時17歲240天）

2025年1月，年僅16歲的莫拉成為墨西哥國家隊史上最年輕的國家隊大國腳。

本屆世界盃共有22名球員年齡在20歲以下。

誰是2026年世界盃上年紀最大的球員？

哥頓（Craig Gordon，6月11日揭幕戰時43歲162天）

這將是哥頓自2004年首次代表國家隊出戰以來參加的首屆世界盃。歷史紀錄保持者是埃及門將哈達里（Essam El Hadary），他在2018年世界盃上以45歲的高齡出戰。

今屆共有七名球員年齡在40歲及以上。其他老將包括：

C朗拿度（葡萄牙），41歲——第六次出戰世界盃

奧祖亞（墨西哥），40歲－第六次出戰世界盃

紐亞（德國），40歲——第五次世界盃出場

莫迪歷（克羅地亞），40歲－第五次世界盃出場

梅斯（阿根廷），38歲－第六次世界盃出場

今屆世界盃的獎金是多少？

國際足協在2025年12月宣布，本屆世界盃的總獎金高達7.27億美元（約57億港元），創歷史新高。冠軍球隊將獲得5000萬美元（約3.92億港元）獎金，其他參賽球隊至少獲得1050萬美元（約8229萬港元）。

2022年12月18日，在卡塔爾舉行的2022年世界盃決賽中，阿根廷隊擊敗法國隊，阿根廷球員美斯（Lionel Messi）在賽後高舉世界盃獎杯慶祝。（Getty）

這一數字較上一屆的4.4億美元（約34.5億港元）獎金池大幅上升。上屆世界杯，阿根廷隊奪冠同時獲得4,200萬美元（約3.3億港元）的獎金。