世界盃｜遭美國拒絕入境　索馬里球證返國獲英雄式歡迎

原定於今屆世界盃決賽周執法的索馬里（Somalia）球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan），在遭到美國禁止入境後，於6月10日返抵家鄉，受到英雄式歡迎。他形容這是命運安排，矢言將參與2030年世界盃，繼續為國家爭光。



2026年6月10日，在索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu），遭美國拒絕入境的索馬里球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）獲得英雄式歡迎。 （Reuters）

阿爾坦是2025年度非洲最佳球證，原本有望成為首位執法世界盃決賽周的索馬里籍球證，但他6日經土耳其抵達邁阿密（Miami）國際機場時，被美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）拒絕入境，稱他與疑似恐怖組織成員有聯繫。

阿爾坦被拒入境一事，在索馬里引發強烈憤慨。他10日返抵索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu）機場，獲官員及大批名支持者歡迎。許多人表示，他們對美國的決定感到無比失望，但強調阿爾坦在他們眼中的地位絲毫未減。

2026年6月10日，在索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu），遭美國拒絕入境的索馬里球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）獲得英雄式歡迎。 （Reuters）

2026年6月10日，在索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu），遭美國拒絕入境的索馬里球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）獲得英雄式歡迎。 （Reuters）

索馬利亞總理巴雷（Hamza Abdi Barre）同日與阿爾坦會面，稱對方「贏得了數百萬人的心，並在歷史上留下了濃墨重彩的一筆」。

索馬里外交部說，對美國的決定深表遺憾，稱索馬利亞政府曾作出外交努力，試圖促成阿爾坦此行，但未能成功。