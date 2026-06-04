美軍歐洲司令部：美國稱將調整對北約部隊貢獻

美軍歐洲司令部（EUCOM）6月3日表示，美國國防部官員已通知盟友，美國將根據2026年國防戰略以及國防部對「北約3.0」的願景，調整其對北約（NATO）部隊的貢獻。



2026年1月21日，美國總統特朗普在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會談。（Reuters）

北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）在聲明中表示，美方已明確指出，北約在兵力上過度依賴美軍，這點必須改變。北約盟友日益具備獨立部署，以及保衛聯盟的軍事能力，美國的相關調整將確保北約不再過度依賴美軍力量。此外，鑑於存在多戰區同時爆發衝突的潛在可能，相關調整勢在必行。

格林克維奇又稱，歐洲盟國和加拿大應在載人和無人駕駛航空器，以及海軍艦艇兩個領域承擔更多責任。

美國五角大樓官員曾於5月1日表示，正計劃從德國撤出約5,000名美軍人員。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同月2日表示，美國從德國撤軍人數將「遠遠超過5,000人」。不過，他隨後於21日又稱，美國將向波蘭增派5,000名士兵，但未說明細節。