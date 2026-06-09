法德放棄聯合研發戰鬥機計劃　歐洲防務一體化願景遭重擊

法國、德國領導人6月8日（周一）表示，兩國已同意放棄一項耗資1千億歐元的聯合研發戰鬥機計劃，因法國達梭集團（Dassault）與德國空中巴士國防航天（Airbus Defence and Space）就計劃主導權問題存在嚴重分歧。這一分歧無疑給馬克龍（Emmanuel Macron）推進歐洲防務一體化的願景造成重大打擊。



綜合外媒報道，這項名為「未來作戰空中系統」（Future Combat Air System，簡稱FCAS）的計劃於2017年啟動。該計劃以戰鬥機為核心，輔以無人機，旨在約2040年前取代德國「颱風」戰機及法國「陣風」戰機。但由於雙方在規格與控制權問題上爭執不休，該項目數月來一直處於停滯狀態。

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

法國總統府暗示，終止合作是德國的單方面決定，並向媒體表示，「德國當局認為無法再對相關企業施加更多壓力。而法國仍認為，在國防與安全領域，法德合作對兩國以及歐洲夥伴而言至關重要。」

FCAS並非歐洲唯一一個陷入困境的多國國防合作項目。近年來，法德共同開發海上巡邏機、新一代坦克及火砲系統等計劃接連受挫，而由意大利、日本及英國主導的「全球戰鬥機計劃」也出現摩擦。而FCAS計劃的破裂，則進一步凸顯歐洲各國在多邊國防合作計劃上難以達成共識的困境。