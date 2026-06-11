特朗普稱伊朗官員要求他停止空襲　伊方官員否認曾與其通話

美軍中央司令部6月10日（周三）表示，向伊朗境內的多個目標發動新一輪的自衛性打擊。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後表示，美軍戰機正在伊朗領空執行任務，又指曾與伊朗官員通話，對方要求他停止空襲。伊朗國營媒體引述一位高級官員否認伊朗官員曾與特朗普接觸。



美國中央司令部部隊表示，於美東時間10日下午5時15分（本港時間11日上午5時15分）開始，在總司令的指示下，向伊朗境內的多個目標發動新一輪的自衛攻擊。這次打擊是對伊朗持續不斷的無端侵略行為的回應。

特朗普其後向霍士新聞一位記者表示，他直接與伊朗官員進行交談，對方要求他停止空襲。

特朗普又指，空襲將會在短期內結束，他不排除之後會對伊朗有更多空襲，又表示以色列並未參與這次打擊行動。

伊朗國營媒體其後引述一位高級官員報道，否認伊朗官員在美軍襲擊伊朗南部地區後與特朗普有過接觸。

2026年6月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署《確保美國安全法案》時發表講話。（Reuters）

這位不願透露姓名的官員表示：「特朗普聲稱伊朗官員與他聯繫的說法是虛假的，這是為了掩蓋向伊朗動武的真相。」