美國古巴關係緊張之際 赫格塞斯訪問當地美軍基地
撰文：聯合早報
出版：更新：
在美古關係緊張之際，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪問了位於古巴關塔那摩的美海軍基地，並稱美國國防部將做好準備以應對「任何可能發生的突發事態」。
新華社報道，美國國防部星期三（6月10日）在社交媒體發佈消息，赫格塞斯稱， 這次訪問旨在確保美國基地「具備履行任務所需的一切條件」。
他在會見美軍士兵時也稱，「古巴的未來掌握在美國總統和古巴領導層手中」。
赫格塞斯在美國防部發佈的影片中稱，如果古巴試圖獲取能夠打擊關塔那摩美海軍基地或美國本土的武器，將是「極不明智」的舉動，這可能引發古巴「既不希望看到、也無力承受」的對抗。
近期，已有多名美國政府和軍方高官前往古巴。5月29日，美軍南方司令部司令多諾萬（Francis Donovan）在關塔那摩美海軍基地附近同古巴軍方高級將領舉行會晤。此前，美國中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）於5月14日到訪古巴首都哈瓦那，與古內務部官員舉行會晤。
美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。繼今年相繼對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動後，美國又對古巴發出威脅，稱「下一個是古巴」，並進一步加大對古巴施壓，實行石油封鎖。
據美國媒體5月27日報道，美國在加勒比海針對古巴的軍事部署已經完成。同時，美古繼續進行對話，但沒有實質性進展。
1903年2月23日，美國強行租借古巴東南部戰略要地關塔那摩灣的部分領土，並建起軍事基地。1959年古巴革命勝利後，古巴政府一直反對關塔那摩美軍基地的存在，拒絕接受美方租金，要求美軍撤出。2002年，美軍在關塔那摩軍事基地內設立監獄，這座監獄因虐囚而臭名昭著。
本文獲《聯合早報》授權轉載
古巴沿海6.1級地震 未發海嘯警報美國制裁古巴國家主席 中國外交部促美方停止封鎖及脅迫施壓特朗普政府擴大對古巴經濟封鎖 多間外資宣布撤出該國業務美國制裁古巴總統加大施壓 特朗普稱完成伊朗後處理古巴問題