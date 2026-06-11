美國古巴關係緊張之際　赫格塞斯訪問當地美軍基地

在美古關係緊張之際，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪問了位於古巴關塔那摩的美海軍基地，並稱美國國防部將做好準備以應對「任何可能發生的突發事態」。



新華社報道，美國國防部星期三（6月10日）在社交媒體發佈消息，赫格塞斯稱， 這次訪問旨在確保美國基地「具備履行任務所需的一切條件」。

他在會見美軍士兵時也稱，「古巴的未來掌握在美國總統和古巴領導層手中」。

赫格塞斯在美國防部發佈的影片中稱，如果古巴試圖獲取能夠打擊關塔那摩美海軍基地或美國本土的武器，將是「極不明智」的舉動，這可能引發古巴「既不希望看到、也無力承受」的對抗。

近期，已有多名美國政府和軍方高官前往古巴。5月29日，美軍南方司令部司令多諾萬（Francis Donovan）在關塔那摩美海軍基地附近同古巴軍方高級將領舉行會晤。此前，美國中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）於5月14日到訪古巴首都哈瓦那，與古內務部官員舉行會晤。

美國南方司令部表示，司令部司令多諾萬（Francis Donovan）5月29日於古巴關塔那摩灣美軍基地附近，與古巴軍隊總參謀長索托隆戈（Roberto Legrá Sotolongo）等古巴軍方高層會面。（US Southern Command）

美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。繼今年相繼對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動後，美國又對古巴發出威脅，稱「下一個是古巴」，並進一步加大對古巴施壓，實行石油封鎖。

據美國媒體5月27日報道，美國在加勒比海針對古巴的軍事部署已經完成。同時，美古繼續進行對話，但沒有實質性進展。

1903年2月23日，美國強行租借古巴東南部戰略要地關塔那摩灣的部分領土，並建起軍事基地。1959年古巴革命勝利後，古巴政府一直反對關塔那摩美軍基地的存在，拒絕接受美方租金，要求美軍撤出。2002年，美軍在關塔那摩軍事基地內設立監獄，這座監獄因虐囚而臭名昭著。

本文獲《聯合早報》授權轉載

