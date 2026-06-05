美國制裁古巴總統加大施壓　特朗普稱完成伊朗後處理古巴問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月4日表示，古巴是個「失敗國家」，美國希望古巴「成為一個治理良好的國家」。他又稱，希望先解決伊朗問題，然後再將更多精力放到古巴之上。在此之前，美國財政部網站顯示，美國同日對古巴總統迪亞斯·卡內爾（Miguel Diaz-Canel）夫婦，以及古巴前領袖勞爾卡斯特羅（Raul Castro）的兒子等實施制裁。



2026年6月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室向記者發表講話。（Reuters）

特朗普4日表示，古巴是一片美麗的土地，具有發展度假村和投資的潛力，但古巴政府管理不善，美國希望古巴成為一個「治理良好的國家」。他指出，古巴多年來一直依賴委內瑞拉提供資金和石油支持，一旦失去這些支持，古巴便沒有石油及資金，爆發饑荒及瀕臨崩潰。

2025年5月6日，古巴總統迪亞斯·卡內爾（Miguel Diaz-Canel）及其夫人抵達莫斯科，出席俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年活動。 （Anadolu via Getty Images）

特朗普重申，希望古巴裔美國人能夠返國探親，並根據自身意願在古巴投資。他補充說，希望先解決伊朗問題，然後再將更多精力放在古巴問題上。

美國財政部網站顯示，美國同日對66歲的古巴總統迪亞斯·卡內爾實施制裁，名單上另有4名個人和5個實體，其中包括古巴革命武裝力量部（Ministry of Revolutionary Armed Forces，MINFAR）。路透社報道，這顯示美國對古巴領導人加大施壓。