美國制裁古巴國家主席　中國外交部促美方停止封鎖及脅迫施壓

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府6月4日（周四）宣布，對古巴國家主席及其部分直系親屬，以及卡斯特羅家族成員實施新的經濟制裁。中國外交部發言人毛寧表示，美方變本加厲，升級對古巴的封鎖制裁，公然列名古巴領導人，再次暴露恃強凌弱的霸權霸道霸凌嘴臉，中方對此堅決反對。



據英國《衛報》報道，美方頒布的新制裁對象包括前總統勞爾卡斯特羅（Raul Castro）的兒子和孫子。雖然勞爾卡斯特羅已不再擔任任何官方職務，但在有關古巴未來的決策中仍扮演關鍵角色。

2023年9月19日，美國紐約，古巴國家主席迪亞斯·卡內爾（Miguel Díaz-Canel）在聯合國大會第78屆會議上發表演說。（Getty）

同樣被制裁的有，古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）夫婦，以及他們的繼子也受到美國財政部發布的最新制裁。

迪亞斯－卡內爾回應稱，美方此舉旨在強化對古巴的封鎖，古巴將堅決抵抗帝國主義侵略。古巴外交部稱美方新一輪制裁是「經濟侵略」行為，並以此為藉口採取更危險的行動，包括對古巴發動軍事侵略。

毛寧5日（周五）在例行記者會上表示，古巴穩定是國際社會的普遍期待，搞亂古巴最終也將反噬自身。

2026年6月5日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

中方敦促美方立即停止對古巴的封鎖和任何形式的脅迫施壓，停止侵犯古巴人民的生存權、發展權。中方將一如既往堅定支持古巴維護國家主權和安全，反對外來干涉。