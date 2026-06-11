特朗普威脅不續簽《美墨加貿易協定》　稱不滿貿易逆差

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，美國可能不會續簽與加拿大和墨西哥的自由貿易協定，並批評與這兩個國家的貿易逆差，但他稱正與兩國領導人就此事進行磋商。



路透社報道，特朗普星期三（6月10日）說：「我並不打算續簽，我們不需要加拿大擁有的任何東西，也不需要墨西哥擁有的任何東西，但他們卻需要我們擁有的一切。他們必須對我們更好一些。」

2026年6月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室內發表講話。（Reuters）

這三個國家需要在7月1日前批准續簽現有協定，或者表明退出協定意願。這一過程需要10年時間，也為協定的修改爭取了時間。

美國貿易代表辦公室說，美國和墨西哥將於6月16日至17日在華盛頓舉行第二輪談判，重點討論農業和「公平競爭環境」問題；第三輪談判則定於7月20日當周在墨西哥城舉行。

加拿大負責加美貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）星期二（9日）說，加拿大與美國就自由貿易協定審查舉行了積極的會談，但兩國尚未確定正式談判的日期。

2026年6月2日，加拿大政府加美貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc），在美國華盛頓的加拿大大使館向媒體發表講話。（Reuters）

已有六年歷史的《美墨加協定》（USMCA）及前身協定構建一個高度一體化的北美經濟，支撐著近1.6萬億美元（約12.54萬億港元）的年度三邊貿易額。

2025年，美國與加拿大的貨物貿易逆差為460億美元（約3605億港元），與墨西哥的逆差為1970億美元（約1.54萬億港元）。

自2023年以來，墨西哥一直是美國最大的交易夥伴，墨西哥約80%的出口產品銷往美國；而加拿大近70%的出口產品也銷往美國。墨西哥和加拿大進口了美國出口商品近三分之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

