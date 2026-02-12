彭博：特朗普私下考慮退出《美墨加貿易協定》

美國、墨西哥與加拿大準備進行貿易談判之際，彭博社2月11日引述匿名知情人士稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正私下考慮退出《美墨加貿易協定》（USMCA），而該協議是由特朗普在其第一任期內親自主導促成。



該清息人士透露，特朗普雖未明確表示會退出《美墨加貿易協定》，但他曾詢問助手為何不應協議。

美國貿易代表辦公室的一名官員表示，美方認為2019年修訂的協議條款不符美國國家利益，現屆政府打算讓特朗普保留多種選擇，並透過談判解決問題，但拒絕直接回應特朗普是否考慮退出協議。

2025年8月25日，美國芝加哥市，圖為美國國旗懸掛在密歇根大道的一棟建築物外。（Reuters）

一名白宮官員被問及相關消息時，強調特朗普是最終決策者，在他正式作宣布前，任何消息都只是毫無根據的猜測。

報道指，《美墨加貿易協定》將於7月1日進行強制性審查，之後才能決定是否延長。這個過程原本被認為是例行公事，但由於美方要求加拿大和墨西哥作出更多讓步，使談判過程充滿爭議。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周二曾表示，美國將分別與墨西哥和加拿大舉行會談，就協議進行談判，惟沒透露特朗普是否會批准延長協定。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮主持一場推廣煤電的活動並發表演說。（Reuters）

如果美、墨、加三國同意延長，該協議將繼續有效16年，但如果未能達成續約，則可能啟動為期十年的年度審查，直至該協議於2036年到期。三國均可提前六個月宣布退出意圖。