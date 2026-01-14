特朗普稱不需要《美墨加貿易協定》　加國貿易部長談擴阿聯酋市場

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月13日表示，美國不需要《美墨加貿易協定》（USMCA），但加拿大想要它。 「它（USMCA）沒有任何實際好處，無關緊要」。另一方面，加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu，暫譯）表示，加拿大與阿聯酋就全面經濟夥伴關係協定的談判將於下個月啟動。



2025年5月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令和公告（Reuters）

路透社報道，由於特朗普加徵關稅的政策，加拿大正致力拓展其他市場。當中包括加強與海灣國家沙地阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋的貿易和投資關係。近幾個月來，這些關係發展勢頭強勁。其中包括阿聯酋諾在能源等領域，對加拿大投資高達500億美元。

西杜接受路透社採訪時表示，加拿大希望吸引阿聯酋在液化天然氣領域的投資。 目前，加拿大有七個液化天然氣（LNG）項目正在開發，希望阿聯酋能夠探索這些項目帶來的機遇，同時也希望對方參與綠色能源領域。

2025年6月23日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟－加拿大峰會上發表講話。（Reuters）

為了擺脫對美國的依賴，實現經濟多元化，西杜本週也將與總理卡尼（Mark Carney）一同訪問中國，這將是8年來加拿大總理首次正式訪問中國。路透社報道，卡尼此行目標，是重建與第二大貿易夥伴的關係。