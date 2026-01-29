美墨加貿易談判前夕　貝森特對結果感樂觀　籲卡尼勿挑起政治爭端

新一輪《美墨加協定》（USMCA）的貿易談判即將展開，美國財長貝森特（Scott Bessent）1月28日稱對談判結果感樂觀，但特別點名最近與美國關係轉趨緊張的加拿大總理卡尼（Mark Carney），呼籲對方勿為撈取一些「廉價政治資本」而挑起爭端。



貝森特28日接受美媒CNBC訪問時，被問及對美加關係的看法。他此前曾聲稱卡尼在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話時收回部份在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEP）發表言論，但隨即遭對方否認。

對此，貝森特僅指自己也有參與電話會議，並轉而揶揄卡尼作為英格蘭銀行行長的生涯，稱：「以我的投資生涯來看，我見過很多技術官僚試圖轉型成為政客，結果往往都不如預期。」

貝森特表示，卡尼靠反美、反特朗普言論登上首相寶座，但隨着《美墨加協定》的談判進程即將開至，他應該做對加拿大人民最有利的事，而不是作政治秀。

貝森特隔空向卡尼喊話：「當你要和一個經濟規模比你大好幾倍、而且還是你最大的貿易夥伴談判時，這種立場（反美）可不是什麼好事。」

左圖：2026年1月20日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（Reuters）右圖：2025年12月17日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓特區舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

貝森特認為談判過程可能不會一帆風順，但相信最終仍能達成一個好的結果。與此同時，美國貿易代表辦公室表示，貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）28日會晤後，同意就《美墨加協定》可能的改革展開正式討論。