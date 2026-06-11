日媒：小紅書上有人兜售JLPT日語能力試作弊服務　靠耳機手錶出貓

日媒6月10日報道，日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」）是外國人赴日本工作及申請在留資格的語言能力證明，但最近疑有不法份子透過中國社交平台小紅書兜售「保證合格」的作弊服務。他們宣稱能事先取得考題，並在開考前夕透過智能手錶或微型耳機向考生提供答案。



日本《產經新聞》報道，揭發此事的中國女子表示，她的親戚即將參加今年7月的日本語能力試驗，她代為在小紅書搜尋相關資料時，偶然發現宣稱「保證合格」的廣告。她一度與對方取得聯繫，但後者拒絕面談及電話聯繫，要求用社交媒體微信溝通。

2020年12月6日，日本三重縣津市，一名工作人員在日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」）考場外舉着考試級別標牌。（Getty）

涉事不法份子宣稱，他們透過「國立大學教授團隊」事先取得考題，並會在開考前15分鐘向考生提供答案。

考生可配戴對方提供、具通訊功能的智能手錶或隱藏式微型耳機接收答案，兩種方式分別收費40萬日圓及60萬日圓（約1.9及2.9萬港元）。相關設備將透過車站或其他類似場所的儲物櫃，進行非面對面交收。

日本語能力試驗過去曾發生疑似作弊事件，負責海外考試部份的日本國際交流基金會（JF）於2024年發現，考試接連出現因答案異常相似，而被視為無法判定是否合格的考生。

2020年12月6日，日本三重縣津市，参與日本語能力試驗（JLPT）的考生陸續抵達考場。（Getty）

日媒當時引述消息人士稱，由於中國地區的考試時間早於部份國家，因此可能有人利用時差，在考試結束後將答案發布到社交媒體，導致試卷答案在其他地方開考前外泄到網絡上，但國際交流基金會當時未認定考試存在作弊行為，僅向考生退還考試費。

國際交流基金會接受《產經新聞》採訪時強調，他們目前已加強防止作弊的措施，包括在考試期間禁止考生使用手機和其他電子設備的規定。