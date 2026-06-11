世界盃｜特朗普或罕有缺席美國隊揭幕戰　但將為冠軍頒奬

布2026美加墨世界盃將開幕嗎，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月10日宣將出席賽事，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）也透露特朗普將在7月19日決賽現場為獲勝球隊頒發獎盃，但有消息指特朗普不會出席美國隊的揭幕賽，期出席規劃呈現明顯取捨。



知情人士透露，特朗普不會出席本周五於洛杉磯舉行的美國對戰巴拉圭的揭幕賽，將由國務卿魯比奧（Marco Rubio）率團完成官方外交應援。美媒指出，美國作為主辦方，特朗普的缺席顯得引人注目。相比之下，巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）則專程赴洛杉磯觀戰。

2026年6月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）於紐約觀看NBA總決賽後，登上空軍一號。（Reuters）

特朗普向來重視本屆世界盃與2028年洛杉磯奧運，將其視為展現美國實力的重要國際盛事，並多次強調自己任內成功推動美國參與聯合申辦賽事。值得一提的是，特朗普2025年曾擔任世界盃賽事解說，現場遭遇球迷噓聲。

當前美國政府正積極應對賽事衍生的簽證、後勤等外交與營運挑戰，保障賽事順利開展。特朗普因與恩芬天奴私交深厚，對外宣稱本屆世界「將迎來空前成功」。