世界盃2026｜美駐墨大使館開幕前夕發旅遊警告　籲防範綁架等風險

世界盃開幕前夕，美國駐墨西哥大使館提醒旅客留意安全風險，並建議出行前查閱最新旅行警告。



路透社報道，美國駐墨西哥大使館星期二（6月9日）在社交媒體發文，建議旅客「出行前查看最新的旅行警告級別和風險信息」。

美國國務院對墨西哥各州和墨西哥城都發布了旅行警告級別，分為一級（「采取常規預防措施」）、二級（「提高警惕」）、三級（「重新考慮出行」）和四級（「切勿前往」）。

世界盃在墨西哥的三個主辦城市之一、位於哈利斯科州瓜達拉哈拉都會區的薩波潘，被列為三級旅行警告地區。

2026年6月9日，美墨加世界盃開幕在即，各國代表團陸續抵達三個主辦國，但不同國家就有不同遭遇。西班牙隊抵達墨西哥的時候，現場有樂隊和歌手表演，亦有球迷揮舞西班牙國旗迎接。塞內加爾隊則沒有那麼幸運，居然要在停機坪接受美國海關人員嚴密的安全檢查。不少網民對他們的遭遇深表同情。（X@SEFutbol）

墨西哥城和位於新萊昂州蒙特雷附近的瓜達盧佩，則被列為二級旅行警告地區。

美國國務院對墨西哥的總體旅行警告指出，出行面臨恐怖主義、犯罪和綁架或劫持人質的風險，建議美國公民不要在天黑後往返於各個城市之間，不要在街上隨意攔出租車，並避免獨自出行，尤其是在偏遠地區。

墨西哥國家隊將在墨西哥城進行三場小組賽中的兩場，包括星期四（11日）對陣南非的揭幕戰，另一場將在薩波潘進行。世界杯期間，墨西哥將舉辦13場比賽，其中包括兩場32強賽和一場16強賽。

美國隊則不會在墨西哥進行任何小組賽。

文章獲《聯合早報》授權轉載

