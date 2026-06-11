美國退稅220億美元即抵銷當月關稅收入　美媒：財政長期壓力加劇

美國財政部6月10日發布聲明，美國5月退還近220億美元（約1724億港元）進口關稅，退款規模基本等同當月關稅徵收總額，直接抵銷當月海關稅收，導致關稅淨收入小幅轉負，約為負4200萬美元（約3.3億港元）。



本次大規模退稅源於最高法院裁定特朗普政府無權以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實加徵關稅。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，退款將悉數返還給相關進口企業。目前，美方已就法院要求全額退還1660億美元（約1.3萬億港元）關稅的裁決發起上訴，最終退稅總額仍存在不確定性。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。此前，最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越了他的權限。（Reuters）

彭博社指出，美國關稅收入在去年10月達到峰值，為2025財年財政部貢獻可觀財政收入，使得財政赤字降至三年來最低水準，但美國5月債務利息支出同比大增44%，企業所得稅收入大幅下滑67%，僅個人及社保相關稅收實現增長。

據國會預算辦公室（CBO）預測，美國財政赤字將持續擴張，在2026、2027財年赤字將分別達1.85萬億、1.89萬億美元（分別約14.5萬億、14.8萬億港元），美國財政長期壓力將持續加大。