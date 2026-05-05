特朗普關稅退款引質疑　美國小企業：「根本拿不回這筆錢」

美國最高法院裁定特朗普（Donald Trump）政府大規模關稅違法後，美國國際貿易法院下令其退還關稅。然而，英國《金融時報》5月5日報道稱，原本還在為退稅高興的美國小企業主發現，他們被排除在特朗普關稅退款之外，想從政府手裏拿回這筆錢幾乎不可能。



湯姆·英格蘭（Tom England）經營着一家名為「Dancing Bear Toys」的玩具店，因為特朗普的關稅政策，他被迫多支付了數千美元。原本指望能拿到退稅，但在瞭解規則後，他的希望落空了。

「根本不會有退款，」英格蘭說，「只有少部分人可以拿到，我幾乎肯定這些錢不會落到我頭上，簡直令人抓狂。」

報道稱，儘管美國海關與邊境保護局（CBP）在法院命令下建立起退稅系統，但只有「登記進口商」（Importer of Record）才能通過其網站註冊並申請退稅。這意味着那些並未直接進口產品，卻因為成本上漲或附加費用實際上承擔了關稅的小企業被排除在退稅之外。

只有「登記進口商」（Importer of Record）才能通過其網站註冊並申請退稅。圖為2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。（Getty）

英格蘭在馬里蘭州小城弗雷德里克經營玩具店已有26年，他也是美國超過3500萬家小企業中的一員，這些企業正遭受關稅、通脹和燃油成本上漲的三重衝擊。受特朗普政府關稅的影響，向他供應桌游、毛絨玩具和塑膠人偶的供應商已將批發價格提高了40%。

在弗雷德里克熱鬧的南市場街，地質學家理查·貝利（Richard Bailey）經營着一家售賣寶石、水晶、礦物和小金屬飾品的店鋪。

這些商品大多由進口商從中國採購而來，不斷變化的關稅導致商品價格大幅上升，給貝利的財務帶來了極大不確定性。儘管如此，在研究了CBP的新網站後，他同樣放棄了退稅的希望。「這錢根本不可能拿回來，只有大公司能拿到退款。」貝利說。

「去年簡直是一團糟，關稅要麼是50%，要麼是150%。」他談及特朗普對中國商品反復無常的關稅時抱怨道。

在弗雷德里克經營堅果店的諾亞·威爾伯（Noah Wilbur）也面臨類似處境。威爾伯的堅果通過專業公司進口，雖然他認為自己已經間接支付了關稅，但由於不是原始進口商，因此幾乎沒有機會追回這筆錢。

4月20日，美國海關與邊境保護局網站截圖。為允許企業從美國政府追回被非法徵收的關稅而建立的退款系統正式上線。(網上圖片)

「我的堅果供應商從世界各地進口堅果，他們支付了關稅，我的堅果價格確實隨之上漲，」威爾伯說，「過去幾周關稅回檔後，價格又降了一點。」

截至3月初，美國有超過33萬家進口商依據《國際緊急經濟權力法》提交超過5300萬個報關申請並預付或支付關稅稅款，涉及約1660億美元（約1.3萬億港元）資金。這是美國政府有史以來向本國進口商返還的最大規模資金。

4月20日，美國海關與邊境保護局啟動第一階段退稅工作，進口商或其授權的報關代理人可以通過報關系統新功能模組提交退還關稅申請。在退稅申請被海關接受後，進口商預計可以在60天至90天後收到退款。

然而，即便是擁有「登記進口商」身份的企業，其退稅流程也非常繁複。《金融時報》稱，根據美國政府本月早些時候提交的一份法庭檔，只有不到五分之一的進口商註冊了接收退稅所需的線上電子支付系統帳戶。美國海關估計，第一階段退稅工作僅能處理不到三分之二受非法關稅影響的報關單。

值得一提的是，身為美國總統的特朗普甚至親自施壓，暗示企業主動放棄退稅，令一眾進口商陷入兩難境地。

2026年5月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普步出白宮。（Reuters）

特朗普4月接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，那些主動放棄退稅的進口商做法十分明智，

針對大型企業猶豫是否辦理退稅流程的問題，特朗普補充道：「若是企業主動放棄退稅，說明它們十分瞭解我的行事風格。對於這類企業，我會記下它們的選擇。」

如今，企業高層不得不權衡利弊：申領退稅，就要直面特朗普政府的強力施壓；放棄退稅，則要承擔相應經營代價。

「企業即便申請退稅，也不宜大肆公開宣傳，但從企業經營角度出發，必須主動提交退稅申請。」福特汽車前貿易法務、雪城大學法學院院長特倫斯·勞對美媒Axios說，「倘若聯邦政府拖欠企業巨額款項卻不予追回，企業很快就會遭遇股東衍生訴訟，後果難以應對。」

大型企業尚且在美國總統的「敲打」下左右為難，小企業的訴求更是難以得到回應。

瑪麗亞·佩克（Maria Peck）經營時尚配飾店已經20年，過去一段時間，她估計自己為來自法國、以色列、加拿大等地的進口商品支付了數百美元關稅。當被問及是否打算申請退稅時，她坦言，「我什麼都不懂，根本不指望能拿回任何錢。」

佩克表示，即使商品關稅下降，進口商現在還要向她收取「燃油附加費」，以彌補特朗普對伊朗開戰後石油成本上漲帶來的損失。「太得不償失了。」她抱怨道。

英格蘭預計，進口玩具將持續維持高價，「我敢保證，即使我們的供應商拿到了退稅，也不用再繳納關稅，他們也不會降價的。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

