特朗普政府擬以強迫勞動為由　向全球60個經濟體加徵至少10%關稅

路透報道指，美國貿易代表署（USTR）6月2日宣佈，因應全球多達60個經濟體未能有效遏止強迫勞動生產的商品貿易，損害美國商業利益，美方提議對這些地區進口的商品加徵額外關稅，以展現維護人權與公平貿易的決心。



美國貿易代表聲稱，交易夥伴未能解決強迫勞動商品進口問題，令美國企業面臨不公平競爭。因而決定對歐盟、英國、馬來西亞、台灣等15個經濟體商品擬加徵10%關稅，其餘45個經濟體商品擬加徵12.5%關稅。

美方同時推出配套機制，擬設立紡織品進口優惠通道，但未披露具體稅率與配額，且豁免能源、稀土、藥品、飛機零件、牛肉、咖啡等多類商品關稅。

2025年4月10日，插圖中可看見美國國旗和「關稅」的標籤。（Reuters）

美國最高法院於今年2月20日裁定美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當天提議的10%臨時關稅無效，此次新關稅提案正值舊版臨時關稅7月24日到期的關鍵節點。

此外，美方同步推進多項貿易制裁，日前擬對巴西商品加徵25%關稅，還將公布針對含中國在內16個經濟體工業產能過剩的調查結果。

目前，美方開放公眾意見徵集，截止至7月6日，並將於7月7日召開公開聽證會。