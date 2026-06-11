中國宣布制裁菲律賓防長特奧多羅及親屬　斥多次發表涉華謬論

中國外交部6月11日宣布制裁菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）及其親屬。發言人指，特奧多羅多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。



發言人稱，為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止特奧多羅及其配偶、子女入境中國內地和香港、澳門，禁止中國境內的組織、個人與特奧多羅及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。

菲律賓防長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）2023年9月在菲律賓出席活動（FB@GIBO Teodoro PH）

菲律賓防長特奧多羅說過什麼？

特奧多羅5月底時稱中方曾向菲律賓提供化肥和燃料等物資，但未展現長期誠意，是包裝和欺騙後，又指中方不管如何粉飾對菲律賓的幫助都無濟於事，不會改變馬尼拉對中國的看法，並稱菲律賓在領土和政治上均面臨中方「嚴重威脅」。

中國外交部6月2日回應時批評，這名菲律賓防長完全沒有任何知恩感恩之心。

特奧多羅2025年9月又曾批評中國，指9月3日中國閱兵是對小國的恐嚇，又表示中國紀念抗戰勝利是試圖重構歷史視角，來達成地緣政治目標，實現海上擴張。

中國駐菲律賓大使館其後稱，特奧多羅在有關講話中對中國攻擊抹黑，對中國內外事務發表錯誤言論，是充分暴露傲慢與無知，不尊重事實，不了解歷史，「希望這位菲防長能睜眼看世界，走出冷戰思維，不要成為中菲關係信任赤字的源頭。」