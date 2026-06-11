美國五角大樓多個樓層被封鎖並進行疏散　美媒：證實是虛驚一場

據三位知情人士和當地消防部門稱，美國防部五角大樓內部多個樓層和走廊已被封鎖，部分區域正在疏散，原因是發生了一宗「危險品事故」（hazardous materials incident）。美媒其後報道，事故被證實是虛驚一場（a false alarm）。



五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）6月11日（周四）證實，五角大樓內部的系統「檢測到空氣品質問題，因此需要採取預防措施，直至能夠確認其嚴重程度」。

阿靈頓縣消防局在網上發文指正在五角大樓處理危險品事故：

帕內爾表示：「國防部正在執行標準的防護程序，包括對受影響區域發布就地撤離令。應急小組已就位，隨時準備為大樓內的人員提供支持。」

據五角大樓部隊保護局發言人吉爾上尉（Jamie Jill）稱，該局的危險物品應急小組正在阿靈頓縣消防局的協助下應對這宗事故。阿靈頓消防和緊急醫療服務部門在網上發布消息稱，阿靈頓縣消防局危險品應急小組正在五角大樓「處理一宗危險品事故」。

五角大樓安保團隊發布的消息稱，已檢測到「空氣品質問題」，需要進一步檢測。

訊息中寫道：「這項進一步檢測可能需要一到兩個小時。應急小組已就位，隨時準備在必要時為大樓內人員提供支持。您可能會在中心庭院看到來自多個機構的應急人員以及正在進行的預防措施。」

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中拍攝的五角大樓（Pentagon）照片。（Reuters）

兩名消息人士稱，龐大的五角大樓建築群的二至五層以及四至七層的走廊已被封鎖。第三名消息人士告訴美媒，大樓內的警察戴上了防毒面具和全套化學防護裝備。