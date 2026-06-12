特朗普稱與伊朗談判取得重大進展　取消今晚對伊方打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月11日（周四）宣布，由於與伊朗的談判取得重大進展，他已取消原定對伊朗的打擊計劃。此前數小時，他曾威脅要進行更多轟炸，並表示希望「奪取」伊朗的石油出口中心哈爾克島（Kharg Island）。



特朗普在網上發文表示，鑑於與伊朗的討論已提交至伊朗最高領導層並獲得批准，我作為美國總統，已取消原定於今晚（11日）對伊朗的空襲和轟炸。

2026年6月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，由於與伊朗的談判取得重大進展，他已取消原定對伊朗的打擊計劃。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普又指，包括美國、以色列、沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及等在內的所有相關國家，均已在概念和細節上同意討論結果和最終條款。美國繼續維持海上封鎖，直到協議最終簽署，簽署時間和地點將另行通知。

2026年6月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署《確保美國安全法案》時發表講話。（Reuters）

美軍一架阿帕奇（Apache）直升機9日（周二）在阿曼附近遭伊朗擊落，美軍其後連續兩日向伊朗發動自衛打擊。