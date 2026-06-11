特朗普生日白宮辦UFC　設計師竟是軍校室友　揭其16歲就極度自大

白宮南草坪（South Lawn）正大興土木搭建重達600噸的巨型「八角格鬥籠」（Octagon），準備在6月14日舉辦前所未有的UFC冠軍賽，慶祝美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的80歲生日。巧的是，這座鐵籠的設計者是UFC傳奇創辦人戴維（Art Davie），正是特朗普1962年在紐約軍事學院（NYMA）時的同室上鋪室友。



現年79歲的戴維接受外媒《每日野獸》（The Daily Beast）專訪，首度揭密這段長達64年的緣分，並爆料特朗普16歲時就極度自我中心、愛抱怨且充滿權力執念的軍校恩怨，讓這場白宮格鬥賽未開打就充滿話題。

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16歲的自我中心者 抱怨自己才該當隊長

1962年，特朗普是紐約軍校的三年級學員，也是宿舍的補給中士。而來自布魯克林（Brooklyn）的戴維只有15歲，只是個剛入學的列兵。在戴維的記憶中，特朗普從青少年時期就充滿了「受害者情結」，經常憤世嫉俗地抱怨學校沒有提拔他。「他那時候非常沮喪，因為學校沒有讓他更快晉升。」戴維回憶道：「他16歲時就是個極度自我中心的人。他是個偉大的揮旗手，他想讓所有人都知道，他在場上所做的一切都是史上最偉大的。」

戴維透露，特朗普當年確實是校內棒球隊的明星球員，但足球踢得並不好。有一次特朗普堅稱自己也是「足球史上最偉大的球員之一」，戴維忍不住反駁：「不，你在棒球可以這樣吹牛，足球真的不行。」這讓特朗普極度不滿，隨後吐露了最大的怨氣：「我今年本來該當隊長的！我不該只是個補給中士！」

當時，特朗普對剛當選總統的甘迺迪（John F. Kennedy）印象深刻，他曾對戴維說：「甘迺迪已經是媒體明星了，他甚至不需要自誇，媒體就會注意到他的明星氣質。」

唯一一次嚴重爭吵：你說話像在布魯克林街頭

兩人的房間當時也是校內演習用M1步槍的存放處。有一次，美國陸軍的一位中校與中尉前來進行定期檢查，只要通過檢查，學員就能在右袖佩戴一顆銀星。「特朗普對這件事嚴肅得要命。」戴維回憶道。當時特朗普保持著僵硬、正式的軍人站姿，而戴維則和前來檢查的中校輕鬆開起了玩笑。中校取笑他們房裡有這麼多槍，戴維開玩笑地回嘴：「是啊，但這些只是裝模作樣的道具槍啦！」

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這個輕浮的舉動徹底激怒了特朗普。軍官離開後，特朗普對戴維大發雷霆：「你跟長官說話的態度，就像你在布魯克林街頭鬼混一樣！」這是兩位室友唯一一次嚴重爭吵。聖誕假期過後，校方就將兩人強行分房，戴維搬到了主營房後方的單人房，並在年底離開了軍校。而特朗普則繼續留了下來，畢業時已成功晉升為上尉。

不同的命運：越戰老兵vs骨刺學員

離開軍校後，兩人的命運走向了截然不同的道路。特朗普畢業後獲得了五次徵兵緩徵，其中最後一次是由他父親房客開出的永久醫療緩徵。這讓特朗普在部分軍校校友中得到了「骨刺學員（Cadet Bone Spurs）」的諷刺綽號。而戴維選擇加入海軍陸戰隊，在越戰前線出生入死服役了11個月又9天，以正式中士身份光榮回國。

戴維退伍後就讀聖約翰大學，並在布魯克林民主黨大佬米德・埃斯波西托（Meade Esposito）的提攜下，學會了頂層權力的協商與撰寫政府資助提案的技能。隨後他前往美國西岸發展，經營過汽車經銷商，甚至在電視廣告中親自表演高空跳樓、火燒真人、防彈衣擋.357麥格農子彈等特技，展現驚人的表演天賦。

從古代奧運到商業帝國 65頁提案打造UFC

戴維從青少年時期在「金手套」拳賽中被摔倒的經驗獲得靈感，並深受古代奧運「潘克拉辛（Pankration）」的啟發。他與巴西柔術大師羅里昂・格雷西（Rorion Gracie）合作，決定打造一場「沒有劇本、沒有限制、玩真的」的格鬥，與當時盛行的世界摔角娛樂（WWE）等「套好招」的表演區隔開來。

當發現參賽者常常有一半人受傷住院時，戴維利用他早年在青年服務機構學到的公文經驗，親自撰寫了一份長達65頁的UFC商業提案，並引入了「六英尺（約1.83米）高、高於地面的八角鐵籠」，防止選手像在巴西比賽時一樣滑出繩索爭取時間。「在八角籠裡，你無處可逃。」戴維說。

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1995年，戴維以100萬美元（約780萬港元）將UFC出售。歷經多次轉手，如今UFC已成為產值驚人的體育巨擘，由懷特（Dana White，又譯白大拿）掌舵，近期更與派拉蒙+（Paramount+）簽下了價值77億美元（約603億港元）的獨家媒體權約。而特朗普正是UFC的超級鐵粉，與懷特私交甚篤，甚至在派拉蒙背後的母公司進行千億美元的媒體收購案時，給予了強力的政治支持。

歷史的荒誕交會 白宮南草坪的林肯紀念堂

作為一名共和黨人，戴維坦言自己三度投票給特朗普，但自從1962年軍校同宿之後，他就再也沒有和特朗普說過話。如今，歷史以最不可思議的方式交織在一起。當年被特朗普痛罵「說話像在街頭」的列兵戴維，他所設計的八角籠，如今竟然堂而皇之地蓋在了白宮南草坪上。特朗普甚至對外暗示，這座比白宮還要高出22英尺（約6.7米）的比利時製巨型鋼鐵建築可能會像艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）一樣永久保留下來，甚至將其打造成某種「現代版的林肯紀念堂」。

從遠處看著白宮南草坪大興土木的戴維，不禁感嘆道：「我認為特朗普一直在尋找美化他所做之事的東西。現在他們居然在討論把格鬥籠變成永久性的林肯紀念堂建築，我覺得這簡直瘋狂。」

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