特朗普：美伊協議可望周末於歐州簽署　料已獲穆傑塔巴同意

美國總統特朗普（Donald Trump）繼取消原定6月11日對伊朗的新一輪打擊後，同日於白宮橢圓形辦公室會見媒體，稱已與伊朗「達成了極好的協議」，相關文件已進入最後定稿階段，有望本周末在歐洲簽署。他又稱，了解到伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已同意達成協議。不過，伊朗方面稱尚未有最終結論。



圖為2026年6月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見媒體。（Reuters）

稱本人無法出席簽署儀式 由萬斯出席

特朗普於白宮表示，已就結束伊朗戰事達成一項重大協議，相關文件已進入最後定稿階段，可能本周末在歐洲簽署。他本人無法到場，但副總統萬斯（JD Vance）將會出席。他又稱，相信穆傑塔巴已經批准美伊協議，並形容將是一份「非常強有力的諒解備忘錄」。他又稱，一旦伊朗方面簽署協議，霍爾木茲海峽就會重新開放。

特朗普於稍早時間公布，鑑於與伊朗的磋商結果已提交至伊朗最高領導層，並且已獲得批准，他已取消原定當晚針對伊朗實施的打擊與轟炸行動。

2026年5月8日，伊朗德黑蘭街頭展示最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的肖像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

指相關磋商及最終要點已獲地區多國認可

特朗普說，相關磋商及最終要點已在概念和細節層面，均已獲得各相關方認可，其中包括美國、以色列、沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及等國。

他補充，在本次協議最終簽署之前，美國對伊朗的海上封鎖措施將繼續全面有效執行。簽署協議的時間與地點將擇期公布

美軍一架阿帕奇（Apache）直升機9日（周二）在阿曼附近遭伊朗擊落，美軍其後連續兩日向伊朗發動自衛打擊。