世界盃2026｜墨西哥場內贏波　場外有示威者與警察爆發衝突｜有片

世界盃2026（FIFA World Cup 2026）本港時間6月12日（周五）迎來揭幕戰，墨西哥以2:0擊敗南非，取得開門紅。在墨西哥與南非的賽事開始前，球場內一片沸騰，惟場外卻又大量示威者與警察爆發嚴重衝突。網上影片可見，有示威者用雪糕筒襲擊一名騎警，場面混亂。



墨西哥城的示威者與警察爆發嚴重衝突：

據路透社報道，墨西哥城球場（Azteca stadium）在開賽前舉行盛大的開幕禮，多位著名歌手獻唱，場內氣氛熱烈。

但在球場以外，這座擁有900萬人口的城市卻氣氛緊張。

墨西哥城市內動盪不安。從教師到黑幫毒品戰導致失蹤人士的家屬，各界人士紛紛走上街頭遊行，試圖利用國際關注來推進他們的訴求。

據報道，6月11日（周四）至少有六場抗議活動計劃舉行，這座城市呈現出慶祝與反抗交織的矛盾景象。嶄新的壁畫和列車，翻新的球場旨在歡迎前來觀賽的遊客，與此同時，首都主要街道上，不少商家為了保護自身免受暴徒襲擊而設置的鋼製路障形成鮮明對比。

在距離墨西哥城球場不遠的地方，來自全國各地，數千名對待遇不滿的教師在賽前開始向球場進發。

在揭幕戰舉行前數日，不少教師們一直在中央廣場（索卡洛廣場）外紮營表達訴求。

由於紮營，當地政府不得不在揭幕戰前夜封鎖索卡洛廣場的入口，並引發民眾憂慮，原本計劃聚集在廣場上通過大銀幕觀看比賽的球迷可能會被禁止入場。

11日，廣場周圍幾個街區的街道上都搭滿了帳篷，但政府最終確認球迷觀賽區將開放。

當地許多居民抱怨，政府花錢美化城市吸引遊客，卻沒有解決基礎設施的問題。墨西哥城政府宣布11日為墨西哥城的法定假日，部分原因就是為了緩解交通擁堵。