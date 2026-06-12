世界盃2026｜韓國隊主場戰衣點解總是紅色？　源自1948年一個決定

萬眾期待的世界盃2026（World Cup 2026）終於開幕，韓國隊今屆被編入A組，要與主辦國墨西哥、南非和捷克爭奪出線席位。大家可有想過，為什麼韓國隊的主場球衣一直都是選用火紅色。據韓媒報道，原來這是由於韓國足協在1948年做出的一個決定。



據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報道，韓國隊的代表顏色之所以是紅色，是因為韓國隊首次參與國際大賽時就是身穿紅色球友，他們1948年在倫敦奧運首次披上紅色戰衣參與賽事，而韓國正是那一年正式加入國際足協（FIFA）。

韓國隊總是身穿其標誌性的紅色球衣示人：

1986年，朴昌善在墨西哥世界盃上為韓國隊攻入隊史首粒世界盃入波，當時他同樣是身穿紅色波衫。

韓國國家隊官方球迷俱樂部擁有暱稱「紅魔鬼」，則是源自於1983年在墨西哥由國際足協主辦的世界青年錦標賽。在那屆比賽中，身穿紅色球衣的韓國隊爆冷闖入準決賽。在報道韓國隊這段不可思議的旅程時，外國媒體稱他們為「紅色狂怒」，後來被翻譯成韓語為「紅魔」。

來到2002年韓日主辦的世界盃，讓紅色的意義更上一層樓，紅色代表團結和力量。成千上萬堅定不移的「紅魔鬼」球迷身穿紅色T恤、頭戴紅色髮帶、圍巾，上面印有韓國國名大韓民國，以支持國家隊。韓國隊在那屆世界盃創下史上最佳成績，勇奪殿軍（第四名）。