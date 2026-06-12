美伊備忘錄據報達共識：霍爾木茲不收費重開　伊朗獲60天制裁豁免

美媒6月11日引述多名美國官員及伊朗戰爭調解國官員，美國與伊朗已就一份備忘錄文本達成共識，目前尚待最終批准。備忘錄內容包括伊朗須立即重新開放霍爾木茲海峽，且不收取任何通行費；伊方將在遵守協議的基礎上，獲得60天臨時制裁豁免。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川著）當日稍早取消了原定對伊朗的新一輪打擊後，指已與伊方達成「極好的協議」，相關文件有望於本周末在歐洲簽署。



美媒Axios報道，來自戰爭調解國的外交官及美國官員披露了諒解備忘錄的最新文本。該諒解備忘錄將美伊停火期限延長60天，包括黎巴嫩境內的停火。

據備忘錄，伊朗須在不收取通行費的情況下立即重新開放海峽，並在30天內讓海峽恢復到戰前的航運量，美國也將解除其對海峽的封鎖；伊朗之後將獲得為期60天的臨時制裁豁免，使其得以對外出售石油。如果伊方遵守初步協議並在後續談判中表現出「誠意」，美方將擴大解除制裁的幅度。

2026年3月26日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和3D列印的石油油桶。（Reuters）

美伊兩國將在這60天期限內舉行核談判，備忘錄中包含一個解決伊朗濃縮鈾庫存問題的框架，伊朗將承諾永不獲取核武器，作為解決濃縮鈾問題的首步。

一名美國高級官員表示，特朗普同意解決該問題的方案之一，包括讓伊朗在聯合國核查人員的監督下，在其國境內降低高濃縮鈾的濃度。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

該官員表示，諒解備忘錄詳細闡述所有核問題，並且滿足了美國的所有要求。然而，任何針對伊朗核計劃的後續實際行動都將取決於另一項更詳細的協議。