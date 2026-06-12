內塔尼亞胡：特朗普承諾　美伊最終協議將涵蓋移除濃縮鈾等內容

美國總統特朗普（Donald Trump）取消原定6月11日對伊朗的新一輪打擊後，同日稱已與伊朗「達成了極好的協議」，相關文件有望本周末在歐洲簽署。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，特朗普當晚已與內塔尼亞胡通電話，重申最終協議將涵蓋伊朗核問題。



圖為2026年6月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見媒體。（Reuters）

稱以色列不是諒解備忘錄締約方

內塔尼亞胡的辦公室發聲明稱，特朗普在當晚的通話中，與內塔尼亞胡討論美伊可能達成的諒解備忘錄。

聲明指出，雖然以色列不是該諒解備忘錄的締約方，但內塔尼亞胡對特朗普的承諾表示讚賞，即在諒解備忘錄的談判結束後，最終協議將包括移除濃縮材料、拆除濃縮基礎設施、限制導彈生產以及停止伊朗對該地區其代理人的支持。

特朗普此前表示，該諒解備忘錄已獲得伊朗最高領導層的批准，以及獲得包括以色列、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋等地區多國認可。他很快也會與此問題，與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通話。

路透社引述3位伊朗消息人士稱，各方已達成政治諒解，但仍有一些問題需要詳細討論。