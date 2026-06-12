美伊再爆新一輪攻勢　分析：特朗普軍事打擊伊朗策略存在漏洞

美國特朗普（Donald Trump）政府再度對伊朗發動空襲，試圖憑藉美軍軍事優勢實施懲戒打擊，迫使伊朗屈服退讓，但分析指出，自伊朗戰爭爆發以來，美國這一策略已被證明存在漏洞。



特朗普星期三（6月10日）下令對伊朗多處目標展開新一輪襲擊。美國中央司令部發佈聲明說，美軍動用精確制導彈藥，打擊伊朗軍事監測設施、通信系統以及防空設施。美方顯然旨在削弱伊朗對霍爾木茲海峽的管控。未來數日，分析人士將評估本輪攻勢是否壓縮了伊朗的戰略選項，並迫使它調整談判立場。

然而，美國有線電視新聞網（CNN）指出，過去三個月的局勢演變顯示，美方加大軍事壓力，不僅未能迫使伊朗讓步，反而使德黑蘭領導層愈發認定特朗普政府不會信守任何協議承諾。

伊朗星期三通過駐聯合國大使表明，不會在美國的軍事打擊之下被迫重返談判桌。

美伊衝突持續發酵的三大因素

CNN認為，美軍新一輪襲擊凸顯美伊衝突持續發酵的三大因素。首先，伊朗不願按美方要求，重開霍爾木茲海峽和終止核計畫，使特朗普的挫敗感加劇。其次，特朗普相信只有正面對抗，才能逼迫對手達成協議。最後，他傾向於在談判的脆弱節點動用武力，導致談判節奏被打亂。

美伊關係・美國與伊朗：The Iranian and U.S. flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

美方本輪空襲是為了報復伊朗星期二（9日）擊落一架美軍阿帕奇直升機。就現實而言，特朗普不得不採取反擊行動，因為若不回應，就等同於默認伊朗掌控霍爾木茲海峽。然而特朗普每一次升級軍事行動，都會使本就處於升溫邊緣的衝突面臨更大的失控風險。

伊朗憑藉對霍爾木茲海峽的掌控，繼續對全球經濟造成衝擊，同時加劇特朗普在美國國內面對的政治壓力。美國和以色列聯手出擊，都未能動搖伊朗政權，這本身就被德黑蘭視為一場勝利。

儘管多數分析員認為，伊朗不可能無止境地承受美國封鎖對其經濟和社會帶來的衝擊，但伊朗當局漠視民生，目前未顯現瀕臨承壓極限的跡象。這也說明為何伊朗還沒做出特朗普想要的徹底退讓。

美國眾議院情報委員會民主黨首席議員海姆斯（Jim Himes）星期三接受CNN訪問時指出，伊朗手裏有很多牌可打，它有能力襲擊阿聯酋和卡塔爾的能源基礎設施，也能命令也門胡塞武裝切斷紅海石油運輸通道。

海姆斯說，這一系列反制手段都指向一個結果，即汽油價格大幅飆升，美國民眾面臨比當前更高的油價。

本文獲《聯合早報》授權轉載

