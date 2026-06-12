泰國長公主生平：熱心公益　致力於監獄改革

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）長女、帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）因多種健康問題，在昏迷三年多後，於星期四（6月11日）晚間在醫院去世，終年47歲。



帕差拉吉帝雅帕公主生於1978年12月7日，是哇集拉隆功國王與前三任妻子所生的七個孩子中的長女，也是國王與他的表妹兼第一任妻子宋詩哇麗唯一的孩子。

帕差拉吉帝雅帕被當地媒體稱為「律師公主」。她擁有泰國法政大學的學士學位，和康奈爾大學的法學碩士及法學博士學位，並在泰國是一名合格的律師。2006年，以她名字命名的帕差拉吉帝雅帕法律教育基金成立，為在她母校就讀的泰國學生提供獎學金。

自本世紀初以來，帕差拉吉帝雅帕公主在泰國公共部門擔任過多個職務。其中最引人注目的是她曾擔任泰國駐奧地利大使，同時兼任泰國駐維也納聯合國及其他國際組織的代表。

在泰國國內，帕差拉吉帝雅帕曾在總檢察長辦公室任職，並被任命為聯合國婦女署和聯合國毒品和犯罪問題辦公室的親善大使。

帕差拉吉帝雅帕積極倡導監獄改革，致力於消除對前服刑人員的偏見，提倡建立包容、開放的社會環境。

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）2026年6月11日晚逝世。（網上圖片）

帕差拉吉帝雅帕尤其關注女性囚犯的福祉。她發起了「卡姆朗傑」（Kamlangjai，意為「精神支持」）公益項目，以為女囚、孕婦和獄中兒童等弱勢群體提供基本醫療、精神支持與職業培訓，幫助她們在刑滿釋放後順利重返社會。

帕差拉吉帝雅帕還領導了泰國的倡導運動，最終促使聯合國大會於2010年通過了改善女性囚犯生活的《曼谷規則》。這是第一套專門針對女性囚犯待遇的規則。

2021年，帕差拉吉帝雅帕被國王晉升為陸軍上將。2025年8月，在她住院期間，她被任命為國王私人皇家安全司令部副司令。

本文獲《聯合早報》授權轉載

