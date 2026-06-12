世界盃｜伊朗職員被拒入境　集訓地臨時變更　球員陷內憂外患困局

四年一度足球壇盛事世界盃已經開鑼，亞洲勁旅伊朗6月11日在墨西哥進行公開訓練，受到美伊戰爭影響，球隊的訓練場地守備森嚴，再加上伊朗隊多名隨行職員被拒參與，令伊朗在今屆賽事披上一層神秘面紗。



《衛報》及法國國營電視台France 24報道，伊朗原定在美國亞利桑那州圖森（Tucson，又譯土桑）設立集訓地，但在美伊局勢未有緩和的情況下，球隊被迫將基地轉到墨西哥，連負責接待的墨西哥球會迪祖亞拿（Club Tijuana，又譯提華納或蒂華納）都是在兩週前才接獲國際足協（FIFA）的要求，最終在有限時間內成功提供訓練場地。

2026世界盃：圖為2026年6月11日，伊朗球員在墨西哥球會迪祖亞拿的訓練場內進行公開操練。（Reuters）

當局因應局勢為伊朗隊加強保安，除了為出入的人口進行多重身分認證，荷槍實彈的軍警全天候在訓練場及球隊下塌的酒店一帶戒備，氣氛與本應是舉世歡騰的世界盃賽事有明顯差別。

即使如此，墨西哥民眾對伊朗職球員都是顯得開放態度，迪祖亞拿的職員雖然為伊朗隊的突然來臨疲於奔命，但他們都盡量希望球員賓至如歸，包括掛上波斯語的歡迎橫額；當地民眾亦到球隊下塌的酒店及訓練場聚集歡迎對方和希望「打卡」，有球迷稱以對華府的做法為恥，認為美國對待大家像恐怖份子是不當。

2026世界盃：圖為2026年6月11日，載有伊朗職球員的隊巴離開墨西哥迪祖亞拿酒店前往訓練場，現場有國民警衛隊戒備。（Reuters）

伊朗將於首場分組賽前往洛杉磯迎戰新西蘭，但伊朗隊的公關團隊卻遭禁止踏足美國，因此連伊朗足總都不知道屆時由誰主持賽前或賽後的記者會。

2026世界盃：圖為2026年5月29日，伊朗球員在土耳其與非洲國家岡比亞進行友賽前合照。（Reuters）

不過對於伊朗球員而言，他們所面對的壓力可能非比尋常，民眾固然希望球隊有好表現，為這個體育狂熱國家帶來歡樂；惟他們一方面可能擔心伊朗政權及支持者抓住任何他們認為的輕視行為大做文章，另方面反伊朗政權的人士則可能批評他們代表打壓的政權出戰，因此令球員置身政治及文化衝突漩渦，因此報道認為，他們唯一的表態方式就是在綠茵場上爭取表現。

圖為2026年6月10日，伊朗前國腳Shahram Homayounfar於洛杉磯出席活動，指伊朗政權侵犯國際足協（FIFA）的運動員權利條例，因此呼籲FIFA將伊朗逐出國際足球。（Reuters）

伊朗在今屆世界盃的三場分組賽中，有兩場是在洛杉磯上演，但伊朗足總原本獲得的門票配額在日前遭取消，令有意到當地為球隊打氣的球迷計劃大受影響，而洛杉磯的伊朗僑民大都是反現政權支持者，意味這批伊朗球員恍如「孤獨的十一人」。