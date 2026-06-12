世界盃｜海地球衣向波蘭致敬遭FIFA批政治化　生產商被迫改設計

時隔52年重返世界盃的海地（Haiti）國家隊，其藍色主場球衣的右腹部位置印有1803年維蒂埃戰役（Battle of Vertières，又稱韋蒂耶爾戰役）的插圖與波蘭國旗，被國際足協（FIFA）認為是使用戰爭元素，不符合賽事規範，生產商被迫在最後一刻更改設計。



加拿大《多倫多太陽報》（Toronto Sun）及卡塔爾半島電視台（Al-jazeera）6月11日報道，維蒂埃戰役被視為為推動海地1804年從法國獨立的關鍵時刻。為海地隊提供球衣的哥倫比亞運動服裝公司Saeta表示，球衣設計初衷是向參與該戰役的波蘭士兵致敬，強調沒有政治意圖。

圖為2026年6月5日，邁阿密舉行海地對秘魯的世界盃熱身賽，海地球員穿上印有1803年維蒂埃戰役（Battle of Vertières，又稱韋蒂耶爾戰役）的插圖與波蘭國旗的球衣。（Reuters）

但國際足協認定，球衣禁止出現政治、戰爭等相關視覺元素，而海地隊這款紀念獨立歷史的圖案存在爭議解讀，因此要求修改相關設計。

圖為2026年6月9日，海地球員迪克萊斯（Hannes Delcroix）在新澤西州大西洋城拍攝世界盃官方照片，身穿的球衣已沒有維蒂埃戰役的插圖。（Getty Images）

Saeta在社交平台Instagram證實設計調整事宜，表示雖不認同國際足協的解讀，但尊重賽事規則並完成修改，確保球衣合規。

維蒂埃戰役期間，波蘭軍團（Polish Legions）原本派遣前往海地與法國軍隊丙1鎮壓奴隸起義，惟他們卻倒戈與當地人站於同一陣線。海地獨立後，開國領袖德薩林（Jean-Jacques Dessalines）向該批波蘭士兵提供公民身份並表揚他們的貢獻。

海地將於6月13日首戰蘇格蘭，隨後分別在6月19日、6月24日迎戰巴西與摩洛哥。