特朗普80大壽白宮辦UFC格鬥賽慶祝　八角籠5千人場館效果圖曝光

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再出奇招。為慶祝美國建國250週年與自己的80歲生日，白宮南草坪（South Lawn）近日開始大規模施工，準備搭建一座臨時UFC綜合格鬥競技場，預計將於6月14日舉辦名為「UFC Freedom 250」的大型格鬥賽事，引發美國輿論熱議。



白宮前草坪正搭建5000人UFC競技場

根據英媒《衛報》（The Guardian）報導，現場已可見大型起重機與金屬結構進駐白宮草坪，主舞台將設置經典八角鐵籠（Octagon），並搭配紅白藍燈光、大型螢幕與軍樂隊表演區，整體規模宛如超級娛樂秀。白宮規劃可容納約5000名觀眾，另在白宮外的「Ellipse」公園設置大型觀賽區，預估可吸引超過8萬名民眾到場。

2026年5月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與UFC格鬥選手舉行活動。UFC冠軍腰帶被放置在桌上。（Reuters）

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這場歷史性賽事由UFC總裁懷特（Dana White，又譯白大拿）主導籌辦。據悉，主戰將包括兩場冠軍級對決，包括羽量級名將托普里亞（Ilia Topuria）對決蓋傑（Justin Gaethje），以及重量級臨時冠軍戰，由彼利拉（Alex Pereira）迎戰蓋恩（Ciryl Gane）。

特朗普長年與UFC關係密切

特朗普在白宮草坪上舉辦UFC比賽的想法，是在2025年7月4日出席愛達荷州（Idaho）宣布慶祝美國建國250週年活動計劃時首度提出，他當時表示：「想想看，這發生在白宮的草坪上。我們那裡有很多土地。」他更進步補充「這將是一場『全面戰鬥』，會有2萬到2.5萬人參加」。

據悉，特朗普長年與UFC關係密切，早在2001年UFC陷入低潮時，就曾開放旗下賭場舉辦賽事。近年他也頻頻現身UFC活動，與懷特互動密切。據《TIME》報道，特朗普是在2025年觀看UFC賽事時，親自向懷特提議在白宮舉辦格鬥大賽，最終促成這場空前活動。

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不過，這場「白宮八角籠」也掀起爭議。部分美國政界人士批評，在白宮舉辦格鬥賽有損總統官邸形象，甚至形容像是「現代角鬥士騷」。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）就曾酸稱，白宮似乎「把娛樂騷擺在國家正事之前」。但特朗普則回應：

這會是一場前所未有的精彩盛事，也是美國精神的展現。

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