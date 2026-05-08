特朗普80大壽在白宮辦UFC格鬥賽　談及伊朗局勢：我認為我們贏了

據美國《野獸日報》報道，儘管與伊朗達成協議的進程陷入僵局，但這並未妨礙美國總統特朗普（Donald Trump）聚焦其他「重要事務」——他的生日慶典。當地時間5月7日，特朗普表示，他將在80歲生日當天，在白宮搭起八角籠，舉辦格鬥比賽 。



當地時間5月7日，特朗普表示，他將在80歲生日當天，在白宮搭起八角籠，舉辦格鬥比賽。（Getty Images）

當日，特朗普在白宮橢圓形辦公室接見了一組終極格鬥冠軍賽（UFC）選手，並展示了當地時間6月14日將在白宮南草坪舉辦格鬥賽事的籌備方案。

特朗普80歲大壽白宮搞UFC大騷▼▼▼

特朗普稱，該活動是美國獨立250周年慶典的一部分，也恰逢他的80歲生日。他舉起一張八角籠效果圖說：「全美民眾都受邀參加，活動免費，這將是地球上最盛大的演出」。

據特朗普介紹，屆時將有7.5萬至10萬人可在公園的大屏幕上觀看賽事，約4000人則能在白宮「正門」附近現場觀賽。

據特朗普介紹，屆時將有約4000人能在白宮「正門」附近現場觀賽。（Getty Images）

「比賽定在6月14日，場面定會空前盛大，」 特朗普宣稱，「他們是真正的勇士。談及勇士，他們便是典範。」

報道提到，儘管特朗普一心想聊UFC賽事，但現場的媒體卻立刻追問伊朗戰爭局勢。對此，特朗普宣稱與伊朗的談判進展順利，並斷言：

我認為我們贏了。

但他也承認，此前也曾以為談判前景向好，最終卻無果而終，「各位都清楚，我們此前幾次談判都頗為順利，可隔天對方就彷彿全然失憶。」

在特朗普回答提問時，賈斯汀·蓋奇和伊利亞·託普里亞等知名UFC選手站在一旁觀看，一條UFC冠軍腰帶被放在特朗普的辦公桌上。

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