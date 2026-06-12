世界盃｜日本國腳佐野海舟曾涉性侵　赴墨西哥集訓時網現警惕貼文

2026世界盃（World Cup 2026）在香港時間6月12日揭幕，日本此前在墨西哥集訓，為14日的小組賽首戰作準備。與此同時，社交平台X（前稱Twitter）上一條針對該隊球員佐野海舟的「性侵警惕貼文」引發廣泛關注。佐野海舟曾涉嫌於2024年夥同友人集體性侵一名女性而被捕，檢方最終決定不起訴。該貼文附上他的照片，並呼籲當地女性提高警覺。



貼文於6月4日發布，其中提到當時仍在墨西哥集訓的佐野海舟曾因強姦罪而被捕，並呼籲當地女性提高警惕，防範潛在的強姦案。貼文截至12日已獲得940萬瀏覽量，而該用戶至今仍繼續用不同語言發文，傳播相關訊息。

引發最多人關注的貼文以西班牙文撰寫：

讀賣新聞2024年報道，佐野海舟當年7月涉嫌與兩名相識的20多歲男子合謀，在一間酒店性侵一名30多歲女子。該女子事後報警求助，警員隨即將他們逮捕。

他同月稍後獲釋且不被起訴，事後發聲明道歉，稱對受害者深表歉意，對自己的舉動也感到後悔。他在一段時間之後重返日本國家隊。

日本雜誌「女子SPA」11日報道，佐野海舟不獲起訴似乎是因「雙方達成和解」，這宗案件至今仍充滿爭議，是因為佐野海舟面臨的後果過於寬容。

報道指，儘管佐野海舟已承認部份案情屬實，但他仍獲日本足球界寬容處理，日本主教練森保一當時僅輕描淡寫地將事件定性為「個人失誤」，未對佐野海舟實施嚴厲處罰，最終甚至讓他重返國家隊。

佐野海舟母校所在地米子市的市長伊木隆司此前則在X發文，認為前者涉及的案件已達成和解且不獲起訴，不應因此關閉其重返社會的道路。