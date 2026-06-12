世界盃｜墨西哥開幕禮48隊旗手進場　歡呼聲下美國旗卻被噓｜有片

世界盃2026（World Cup 2026）首個開幕禮6月11日在墨西哥城舉行，今次揭幕儀式與以往稍有不同，大會安排人員手持48隊參賽國國旗進場，代表本屆世界盃賽事正式展開。當各旗手陸續進場時，現場觀眾席傳出大量歡呼聲，但當美國旗進場時，現場卻傳出明顯的噓聲，形成鮮明對比。



英國《獨立報》11日報道，在墨西哥對決南非的揭幕戰開始前，所有48隊參賽國旗幟列隊陸續進入球場，而美國、墨西哥及加拿大三個主辦國的旗幟則壓軸出場。

從網上的片段可見，各旗手進場時，觀眾不時傳出陣陣歡呼聲。然而，當美國旗手出場時，現場氣氛出現明顯變化，人群的歡呼聲漸漸消失，取而代之的是響亮的噓聲。然後，當墨西哥旗手最後進場時，現場又重新響起歡呼聲。

據美國雜誌《新聞週刊》（Newsweek），這種反應反映的不僅是美墨悠來已久的體育競爭關係，也反映了球迷對本屆世界盃涉及美國或美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）相關的爭議感到不滿，包括美國對參賽球隊之一的伊朗發動軍事行動以及美墨之間在貿易、邊境問題上的分歧。

另外，墨西哥球迷也可能對主辦地點分布不均感到不滿，美國將承辦104場比賽中的78場，遠超過墨西哥和加拿大。這種局面加劇了球迷的不滿，認為本屆賽事嚴重偏向美國。