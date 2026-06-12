特朗普擬推決議撤銷兩次彈劾記錄　或難取得足夠支持

美國白宮官員證實美媒報道，稱總統特朗普和盟友正敦促國會議員通過一項決議，以便撤銷他首個任期內的彈劾案。



《華爾街日報》星期四（6月11日）引述知情人士報道這個消息。如若決議獲得通過，特朗普將在長期困擾他的兩個彈劾問題上取得重大勝利。

不過專家指出，憲法並未規定撤銷彈劾的程序，因此決議幾乎沒有法律意義。

一名白宮官員星期四晚些時候證實上述報道，聲稱白宮方面已強烈敦促在這個問題上取得進展。

圖為2026年6月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見媒體。（Reuters）

在首個四年總統任期裏，特朗普兩次遭到國會眾議院彈劾。第一次是指控他濫用職權，但他在2020年初獲宣無罪；第二次則是指控他煽動叛亂，起因是他的支持者不滿大選結果，在2021年1月6日衝闖國會大廈。

特朗普在這兩場彈劾案審判中均過關，得以繼續留任。彈劾風波還助長他2024年競選總統的勢頭，最終擊敗民主黨對手賀錦麗。

特朗普本周接受《華爾街日報》電話訪問時談及撤銷彈劾的決議，堅稱自己應該這麼做，「因為我沒做錯任何事」。

2025年9月19日，圖為美國國會大樓的圓頂。（Reuters）

共和黨正備戰11月的中期選舉，急須應對民生和經濟等緊迫挑戰。知情人士稱，決議很可能要等到選舉後才會提上議程。多名眾議院共和黨議員則說，即便如此，要獲得通過決議所需的票數，也十分困難。

眾議院共和黨籍議長約翰遜說，他已與特朗普和法律專家討論撤銷彈劾問題，雖然抹除彈劾記錄「並非首要任務」，但已列入他的計劃。「這是當務之急，也是國會應當糾正的事情。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

