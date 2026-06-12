Ariana Grande促特朗普政府停用其歌曲宣傳政策

美國流行歌手Ariana Grande 於6月11日表示，要求總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府停止使用她的歌曲來宣傳政策。



路透社報道，白宮本周在TikTok分享一段短片，重點介紹其移民政策。畫面顯示聯邦執法人員進行逮捕，及為被捕者戴上手銬，配樂是這位格林美獎（Grammy Award）得主於2024年發行的歌曲《Bye》。

Ariana Grande在白宮的TikTok帳號留言稱，不希望其音樂被用於「這種野蠻、不人道、令人髮指的荒謬行為」。路透社引述消息人士稱，Ariana Grande的團隊正研究，如何能盡快將其音樂從該段影片移除。

圖為2026年6月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見媒體。（Reuters）

針對Ariana Grande的言論，白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）回應稱，真正野蠻、不人道、令人髮指的，是那些傷害和殺害無辜美國公民的非法移民罪犯。

Ariana Grande去年曾在Instagram發帖，質疑此前投票支持特朗普的人，在他重返白宮以來，生活是否有所改善，她之後也對特朗普政府提出了批評。