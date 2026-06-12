華盛頓國家廣場草坪現大型「8647」數字　曾被指是威脅特朗普暗號

美國警方6月11日發現，華盛頓國家廣場（National Mall）的草坪疑似被人用不明材料塗上大型的「8647」數字，而該數字曾被指是威脅傷害總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的暗號。內政部發言人形容事件為「瘋狂的破壞行為」，並表示警方將調查事件，任何針對總統的威脅都會受到嚴肅對待。



路透社及英國《衛報》11日報道，美國公園警察表示，他們當日大約早上11時30分接到報案，指稱華盛頓紀念碑（Washington Monument）西側草坪遭到破壞。

警員抵達現場後，發現草地某些區域從綠色變成棕色，形成「8647」數字，其中可明顯看到8、6和7的數字，但數字4則較為模糊。

2026年6月11日，美國華盛頓特區，華盛頓國家廣場的草坪出現大型「8647」字樣的標誌，當局派人到涉事草地進行調查。（Reuters）

警方透露，導致草坪「變色」（discoloration）的原因尚未確定，他們已採集草樣進行檢測，以作進一步調查仍在進行中。

報道指，「86」在美國語境下帶有將人趕走、清除的意思，而「47」則被認為是暗指特朗普是美國第47任總統的身份。

2026年6月11日，美國華盛頓特區，華盛頓國家廣場的草坪出現大型「8647」字樣的標誌，當局已展開調查。（Reuters）

這數字此前已引起爭議，聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）去年在社交媒體發布一張由貝殼組成的「8647」數字神秘照片後，被指是威脅傷害特朗普，而兩度被起訴。