伊朗戰爭衝擊能源供應　15國向亞開行求助　菲律賓尋求137億貸款

中東戰爭引發全球能源危機，亞洲經濟體面臨嚴重的石油和天然氣短缺，已有15個國家向亞洲開發銀行（Asian Development Bank）尋求緊急援助貸款，以渡過難關。



在美國和以色列今年2月底聯手向伊朗開戰後的幾個星期，總部位於馬尼拉的亞洲開發銀行3月推出一項緊急資金援助計劃。英媒6月12日（周五）報道，亞洲開發銀行行長神田真人透露，該行至今共收到總額約40億美元（約313億港元）的正式融資申請。

2026年5月18日，法國巴黎，亞洲開發銀行行長神田真人（左）與法國央行總裁德加洛（Francois Villeroy de Galhau，右）在七國集團財長和央行總裁會議前合影。（Reuters）

神田真人說：「最壞的情況如今已經成真，亞太地區是受影響最嚴重的地區。能源價格上漲、航運價格上漲以及投入價格上漲都一一顯現了。」

提出申請的國家包括孟加拉、斐濟、菲律賓和斯里蘭卡；這些國家正面臨匯款減少、旅遊收入下降以及燃料與化肥供應受限等多重財政壓力。

菲律賓申請貸款金額最大

申請金額最大的是菲律賓，要求貸款17.5億美元（約137億港元）。菲律賓幾乎完全依賴中東石油，且不對國內油價設限或提供補貼，因此極易受燃油價格上漲影響。總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）3月底宣布全國進入能源緊急狀態，並改而從俄羅斯購入石油。

2026年5月15日，菲律賓馬尼拉，亞洲開發銀行行長神田真人（左）與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，右）舉行會面。（亞開行官網）

印度請求亞開行提供15億美元（約118億港元）融資，用於強化經濟韌性，以抵禦波斯灣危機帶來的衝擊。印度是世界第三大石油和天然氣消費國，約90%的供應依賴進口。自危機爆發以來，印度的外匯儲備已銳減400億美元（約3134億港元）。進口成本不斷上漲，對印度盧比構成貶值壓力，印度政府已採取多項措施捍衛幣值。

孟加拉的能源更是95%依賴進口。財長喬杜里（Amir Khosru Mahmud Chowdhury）日前說，由於能源價格飆漲，政府須額外花費至少30億美元（約235億港元）。達卡官員透露，政府已向國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行和亞開行申請逾30億美元（約235億港元）的融資，形式包括預算支持和緊急貸款。

斯里蘭卡是第一個正式向亞開行求援的國家，它2022年爆發主權債務違約後曾獲得國際貨幣基金（IMF）援助。神田真人3月與斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）會面後，宣佈亞開行將提供1億美元（約7.8億港元）的額外預算支持。這一來，亞開行今年至今對斯里蘭卡的援助總額將增至4.8億美元（約38億港元）。

2026年3月2日，斯里蘭卡拉特納普勒（Ratnapura），由於美國和以色列與伊朗發生衝突，人們對燃料供應的擔憂日益加劇，車輛在加油站外排起長隊。（Reuters）

神田真人透露，另有四個國家正在與亞開行就援助貸款進行磋商。「預計會有越來越多國家向我們求助，情況確實非常嚴峻。」

他表明，亞開行已做好準備接受更多巨額融資請求，並稱亞開行仍有充足的放貸空間。

神田真人也說，能源危機將推高通貨膨脹並衝擊經濟增長。亞開行已將亞太區今年的全年經濟增長預測從原先的5.1%下調至4.7%，預期通脹率從3%上調至5.2%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

