伊朗戰爭｜澳洲能源供應緊張　政府擬投資567億增強燃料儲備

伊朗戰爭導致澳洲燃料供應面臨緊張，澳洲政府計劃在下周的預算案中，納入一項價值100億澳元（約567億港元）的燃料安全和韌性計劃。



彭博社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期三（5月6日）在悉尼發表講話時說，這項計劃有助於增加燃料和化肥儲備，相關內容包括支援將柴油和航空燃油的整體儲存量擴大到50天的供應水準；政府自身也會擁有約10億升的燃料儲備。

雖然澳洲是主要的能源生產國和出口國，但絕大部分精煉燃料依賴進口，且庫存量在發達國家中處於最低水準之列。因此，在美伊戰爭擾亂全球石油供應、造成燃料普遍短缺和價格上漲時，澳洲處於不利地位。

2026年4月23日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）（左）在悉尼在國家內閣虛擬會議後的新聞發布會上發表講話，澳洲能源部長鮑恩（Chris Bowen）亦在場（右）。（Reuters）

報道稱，阿爾巴尼斯和澳洲能源部長鮑恩（Chris Bowen）星期三在悉尼舉行國家安全會議後，討論上述燃料安全計劃。鮑恩說，澳洲已對危機作出反應，目前的燃料儲備比伊朗戰爭爆發時還要多。

阿爾巴尼斯還說，方案中至少有一項內容涉及增建一座煉油廠，並有望獲得州政府和聯邦政府的支持。

澳洲目前僅有兩座營運中的煉油廠，其中一座4月發生爆炸事故。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

