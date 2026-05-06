伊朗戰爭｜澳洲能源供應緊張 政府擬投資567億增強燃料儲備
撰文：聯合早報
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伊朗戰爭導致澳洲燃料供應面臨緊張，澳洲政府計劃在下周的預算案中，納入一項價值100億澳元（約567億港元）的燃料安全和韌性計劃。
彭博社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期三（5月6日）在悉尼發表講話時說，這項計劃有助於增加燃料和化肥儲備，相關內容包括支援將柴油和航空燃油的整體儲存量擴大到50天的供應水準；政府自身也會擁有約10億升的燃料儲備。
雖然澳洲是主要的能源生產國和出口國，但絕大部分精煉燃料依賴進口，且庫存量在發達國家中處於最低水準之列。因此，在美伊戰爭擾亂全球石油供應、造成燃料普遍短缺和價格上漲時，澳洲處於不利地位。
報道稱，阿爾巴尼斯和澳洲能源部長鮑恩（Chris Bowen）星期三在悉尼舉行國家安全會議後，討論上述燃料安全計劃。鮑恩說，澳洲已對危機作出反應，目前的燃料儲備比伊朗戰爭爆發時還要多。
阿爾巴尼斯還說，方案中至少有一項內容涉及增建一座煉油廠，並有望獲得州政府和聯邦政府的支持。
澳洲目前僅有兩座營運中的煉油廠，其中一座4月發生爆炸事故。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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