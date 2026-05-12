伊朗戰爭致能源價格急升 莫迪籲在家辦公 減少外遊及少買黃金
撰文：王海
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由於中東危機持續，全球能源價格飆升，印度總理莫迪（Narendra Modi）近日呼籲印度民眾恢復在家辦公，減少出國旅行以及減少購買黃金。
《英國廣播公司》（BBC）5月11日報道，莫迪表示，這些類似新冠疫情期間的緊縮措施將降低印度的燃料消耗，並有助於節省外匯。
據報道，印度90%的石油依賴進口，自美國和以色列向伊朗發動戰爭以來，其原油進口金額已飆升數十億美元。霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）是波斯灣的咽喉要道，全球20%的石油和天然氣經這條航道出口，至今已被關閉兩個半月以上。
分析人士稱，莫迪10日（周日）在南部城市海得拉巴舉行的一次公開活動上作出的呼籲是迄今為止「最嚴厲的」。
莫迪說：「愛國主義不僅僅是願意在邊境犧牲生命。在當今時代，它意味負責任地生活，並在日常生活中履行我們對國家的責任。在當前形勢下，我們必須高度重視節約外匯。」
莫迪敦促民眾使用地鐵等公共交通工具，並建議共乘節省燃料。他也要求農民減少一半的化肥用量。
5月11日，印度股市受到的影響顯而易見。分析人士表示，莫迪的演講是導致印度Sensex指數早盤下跌超過1000點的原因之一，因為市場擔憂經濟將長期處於動盪之中。
伊朗戰爭導致全球能源價格急升，依賴進口能源的印度，其貨幣盧比（Indian rupe）受最大影響。印度盧比在最近幾週跌至歷史新低，增加了進口成本，並加劇了通脹壓力。
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