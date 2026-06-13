阿聯酋否認解凍伊朗數十億美元資金

四名消息人士說，阿聯酋已同意解凍數以十億美元計的伊朗資金，顯示阿聯酋對伊朗政策出現轉變。阿聯酋周六（6月13日）凌晨發表聲明，否認向伊朗轉移解凍資金。



美國和以色列2月28日開始向伊朗發動大規模空襲後，伊朗對以色列以及設在鄰國的美軍基地設施進行了反擊，而阿聯酋遭到伊朗導彈和無人機的襲擊次數最多。

路透社周五（12日）引述兩名地區消息人士說，阿聯酋已同意解凍總計100億美元（約780億港元）的伊朗資金，其中超過30億美元已經到位。

另外兩名知情人士披露，涉及的解凍資金總額為200億美元。他們說，這項安排旨在換取伊朗停止襲擊阿聯酋。

2026年5月12日，據《華爾街日報》報道，阿聯酋4月初向伊朗拉萬島（Lavan Island）上的一座煉油廠展開空襲。襲擊引發了一場大火，並導致該煉油廠的大部分產能癱瘓數月。圖為網上傳出煉油廠遭襲擊後引發大火。（X@Osint613）

其中一名消息人士說，首批30億美元資金已經撥付。路透社無法確定相關資金是否屬於阿聯酋政府，抑或來自阿聯酋銀行體系或其他渠道長期凍結的伊朗賬戶。

阿聯酋外交部13日凌晨發表聲明，斷然否認有關資金轉移的報道。阿聯酋說，有關報道完全虛假且毫無根據，並強調沒有任何凍結的伊朗資金通過阿聯酋釋放、轉移或流動。

阿聯酋沒有在聲明中多做說明。此前，路透社就此事詢問一名阿聯酋官員，他稱阿聯酋正在努力緩和緊張局勢並促進和平。

這名官員說：「阿聯酋的外交政策以促進地區局勢緩和、降低緊張局勢為指引，同時致力於推動持久和平與穩定。阿聯酋支持包括美國在內的各方為保護地區人民免受衝突影響所做的努力。」

2026年4月29日發布的圖片顯示，阿聯酋總統阿勒納哈揚（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）與巴林國王哈馬德（Sheikh Hamad Bin Isa al-Khalifa）會晤，照片拍攝日期不詳。 （Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court/Handout via REUTERS）

美國白宮沒有立即回應置評請求，副總統萬斯（JD Vance）12日說，美國不會僅因伊朗簽署協議或參與談判而向伊朗釋放資金，這項潛在協議的結構旨在確保如果德黑蘭履行協議就能獲得經濟利益。

伊朗當局也沒有立即回應路透社提出的置評請求。

由於事態敏感，路透社引用的消息來源均不願透露身份。

伊媒報道，伊朗動用無人機襲擊了位於巴林的美軍第五艦隊，包括其「愛國者」導彈系統，以回應美國對伊朗南部的襲擊。圖為美軍部署在德國的「愛國者」導彈系統，攝於6月6日。(Reuters)

《華爾街日報》5月29日報道，阿聯酋在伊朗戰爭初期就開始對伊朗實施了數十次空襲，並一直持續到4月美伊停火宣布後的第二天。知情人士說，這顯示阿聯酋在美以軍事行動中的參與程度遠高於外界此前所知。

本文獲《聯合早報》授權轉載

