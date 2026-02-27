派拉蒙提高收購價後　Netflix宣布放棄併購華納兄弟探索

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）董事會2月26日（周四）表示，他們認為派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）每股31美元（約242.5港元）的報價優於早前與Netflix達成的收購協議。Netflix其後宣布，將不會提高對華納兄弟探索資產的收購報價。換言之，派拉蒙大有機會完成對華納兄弟探索的收購。



派拉蒙與Netflix爭奪華納兄弟探索始末：

據美媒CNBC報道，派拉蒙同意向華納兄弟探索支付，因未能與Netflix完成交易所需支付的28億美元（約219億港元）分手費。

2025年12月8日，美國加州洛杉磯，圖為一棟印有Netflix標誌的大樓，背後是象徵荷里活（Hollywood）的標誌。（Reuters）

Netflix放棄收購華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery）旗下的電影工作室和串流媒體資產的交易。此前，華納兄弟探索頻道董事會宣布，派拉蒙天空之舞提出的新報價更優越。

本周較早時候，派拉蒙將收購華納兄弟探索頻道旗下全部業務的報價，從每股30美元提高至每股31美元，全部以現金支付。

派拉蒙近月不斷調高收購華納兄弟的報價。此前，派拉蒙曾發出敵意收購，試圖收購華納兄弟探索頻道。派拉蒙的新報價讓華納兄弟探索頻道之前與Netflix達成的，以每股27.75美元出售這間傳統媒體公司電影工作室和串流媒體業務的協議宣告無效。

Netflix上周根據與派拉蒙重新接洽的協議條款，給予華納兄弟探索頻道七天的寬限期，最終促成了派拉蒙更高的報價。派拉蒙的報價涵蓋華納兄弟探索頻道的全部業務，包括其付費電視網絡，例如CNN、TBS和TNT。

華納兄弟董事會26日（周四）在聲明中表示，鑑於派拉蒙影業的報價更高，Netflix有四個工作日的時間修改自己的收購方案。

然而，Netflix最終決定退出競購，為這場曠日持久的收購戰畫下了句點。此前，雙方都曾修改過報價。

2025年12月8日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）、Netflix與華納兄弟（Warner Brothers）的標誌。（Reuters）

26日收市後，Netflix股價上升10%。華納兄弟探索頻道的股價則下跌2%。