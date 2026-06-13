SpaceX上市創紀錄　諾獎得主克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 公司6月12日在納斯達克上市，股價收報160.95美元，公司市值2.1萬億美元，成為全球市值第六大企業。然而，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman） 卻在此時「潑冷水」，稱這只是馬斯克與華爾街盟友主導的一場「龐氏騙局」（Ponzi Scheme），最終將會在拖累散戶投資者的情況下崩盤。



據美媒CNBC報道，SpaceX作為史上最大規模的新股集資（IPO），成功籌集750億美元（約5877億港元）後，以每股150美元的價格開盤。當日最高價為176.52美元。成交量超過5億股，接近Facebook上市首日的5.8億股成交量。

對此，克魯曼12日在Substack平台上撰寫了一篇相關文章。他表示，馬斯克雖在特斯拉（Tesla）及星鏈（Starlink）等業務取得成就，但這不足以使其成為世界首富。馬斯克的財富主要建立在自我實現的信念之上，即相信馬斯克是聲譽的投資者紛紛買進他所控制的公司股票，而這些公司價值的飆升又進一步提升了其聲譽。

他坦言表示，一間靠成功表象不斷吸引新投資人加入的企業是「龐氏騙局」，而馬斯克本人基本上就是個「真人龐氏騙局」。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

克魯曼指出，SpaceX上市闡明馬斯克最厲害的技能其實是擅長玩空殼遊戲（shell game），以及有辦法運用廣泛的人脈關係，甚至是對政府的影響力。

克魯曼以馬斯克2022年收購社交媒體twitter（後更名為X）為例，他把X政治化後嚇跑廣告主，毀了X的商業模式；到2024年夏季，X估值不到當初收購價的一半，連帶套牢一眾華爾街債權銀行。

不過，特朗普（Donald Trump，又譯川著）2024年贏得總統大選，以及AI熱潮爆發後，緩解了馬斯克的困境，使其得以將新成立的AI企業xAI與X合併，用AI潮強撐X的估值及資產負債表。他之後故技重施，將不成氣候的xAI併入SpaceX，讓有實力的星鏈業務作支柱。

另外，克魯曼又表示，SpaceX之所以能創造天價估值，某程度上是由馬斯克的華爾街盟友所操縱，稱納斯達克100指數與富時羅素（FTSE Russell）近期紛紛破例改規則，允許SpaceX在上市後幾乎立刻納入成分股，再次展現了馬斯克「拉攏」、「腐化」機構的能力。

2025年11月20日，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在西班牙馬德里舉行的論壇上發表演說。（Getty）

克魯曼警告，SpaceX上市跟傳統龐氏騙局不同的是，一旦SpaceX股票被納入主要股價指數，全美有超過半數的共同基金，將不得不將SpaceX加進投資組合，意味着無數普通美國家庭、小散戶，都將身不由己地被拖入這場「騙局」，